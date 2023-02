Arenzano, camion perde il carico di olive: traffico bloccato in A10 verso Genova, fino a 10 km di coda

Non solo i lavori in corso: sulla A10 all'altezza di Arenzano, in direzione Genova, la situazione del traffico oggi è complicata ancora di più da un camion che ha perso il carico di olive che trasportava.

Al momento la situazione è di lunghe code verso il capoluogo.

AGGIORNAMENTO ORE 11.15

Sulla A10 Genova-Savona, tra Varazze ed il bivio per la A26 Genova-Gravellona Toce verso Genova, ci sono 10 km di coda in aumento a causa di un camion che ha disperso un carico di olive al km 15+200. Per i soli mezzi leggeri diretti verso Genova si consiglia di uscire ad Varazze, percorrere SS1 Aurelia e rientrare in autostrada a Genova Pra'. Per i mezzi pesanti diretti a Genova si consiglia di percorrere la A6 Torino-Savona e A21 Torino-Piacenza. Traffico su una corsia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.