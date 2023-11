Arenzano, Andrea Di Marco in scena al Teatro Sipario Strappato con il nuovo spettacolo "E poi ci sono io"

Sabato 18 novembre alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano va in scena “E poi ci sono io” di e con Andrea Di Marco.





Lo spettacolo che Di Marco porta in scena sarà il più intimo scritto sinora, in cui si mette a nudo e in cui non mancheranno le sorprese: uno show di canzoni e monologhi che raccontano di un ragazzo nato in periferia, i personaggi che negli anni hanno raccontato con punti di vista l’attualità, il mare, Genova, 50 anni di vita. Uno spettacolo tra musica e parole in cui il leader del “Movimento Estremista Ligure” (il goliardico partito politico noto per i comunicati contro la migrazione estiva dei milanesi in Liguria) porta in scena canzoni comiche, monologhi sulla sua infanzia a Bolzaneto e sulla sua vita milanese con personaggi storici del suo repertorio.





“Un artista – dice il direttore artistico del Sipario Strappato Sara Damonte – che non ha bisogno di presentazioni. Ci farà ridere, pensare e riflettere a modo suo con i suoi monologhi e la sua musica, perché è anche un eccellente musicista”.