Arbitri serie A, Genoa-Lazio a Manganiello. Bologna-Sampdoria dirige Pairetto

di Marco Innocenti

Ad aprire la giornata di campionato sarà però Empoli-Spezia, affidata ad Ayroldi

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato. La gara d'apertura della 13esima giornata sarà Empoli-Spezia (sabato alle ore 15) ed è stata affidata ad Ayroldi, con Scarpa e De Meo come assistenti, Camplone quarto uomo e Orsato e Mondin in sala Var. Domenica alle 12.30 toccherà invece al Genoa, che scenderà in campo al Ferraris contro la Lazio. Ad arbitrare sarà Manganiello, con Baccini e Prenna come assistenti, Miele come quarto uomo. In sala Var ci saranno Nasca e Tegoni. A chiudere la giornata di campionato, lunedì sera alle 20,45, sarà la Sampdoria, di scena al Dall'Ara contro il Bologna. Dirigerà Pairetto, con Alassio e Yoshikawa come assistenti, Serra quarto uomo, Fabbri al Var e Pagliardini come Avar.

Ecco anche tutte le altre designazioni della giornata:

INTER – H. VERONA (Sabato 09/04 h. 18.00): MARINELLI (assistenti: ROSSI L. e LIBERTI - IV: MASSIMI - Var: AURELIANO - Avar: CECCONI)

CAGLIARI – JUVENTUS (Sabato 09/04 h. 20.45): CHIFFI (assisteinti: GIALLATINI e PRETI - IV: SANTORO - Var: VALERI - Avar: BINDONI)

NAPOLI – FIORENTINA (Domenica 10/04 h. 15.00): MARIANI (assistenti: PAGANESSI e TOLFO - IV: GARIGLIO - Var: BANTI - Avar: VALERIANI)

SASSUOLO – ATALANTA (Domenica 10/04 h. 15.00): SACCHI (assistenti: PERETTI e ROSSI M. - IV: COLOMBO - Var: FABBRI - Avar: MELI)

VENEZIA – UDINESE (Domenica 10/04 h. 15.00): GUIDA (assistenti: BRESMES e SCHIRRU - IV: ROBILOTTA I. - Var: DI PAOLO - Avar: DI IORIO)

ROMA – SALERNITANA (Domenica 10/04 h. 18.00): VOLPI (assistenti: PASSERI e COSTANZO - IV: COSSO - Var: MAZZOLENI - Avar: CAPALDO)

TORINO – MILAN (Domenica 10/04 h. 20.45): DOVERI (assistenti: LO CICERO e BERCIGLI - IV: MARCENARO - Var: IRRATI - Avar: LONGO)