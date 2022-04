Genova, accende il fuoco per bruciare sterpaglie e muore di infarto

di Redazione

I vigili del Fuoco, intervenuti per domare le fiamme, hanno fatto la triste scoperta a pochi metri di distanza. Per l'uomo non c'era più nulla da fare

