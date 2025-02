 Appalti Ferroviari: Fit-Cisl Lazio chiede una clausola di salvaguardia per i lavoratori

In un recente incontro con la VI Commissione della Regione Lazio, i rappresentanti di Fit-Cisl hanno denunciato le gravi criticità che affliggono i lavoratori del settore ferroviario, in particolare quelli impiegati in servizi ausiliari come ristorazione e pulizie. L’appello è chiaro: è necessaria l’introduzione di una clausola sociale nel contratto di servizio per garantire diritti e standard qualitativi adeguati, come riporta Ferpress.

Criticità - Durante l’audizione, il segretario generale di Fit-Cisl Lazio, Marino Masucci, e il responsabile delle attività ferroviarie, Fabio Bonavigo, hanno evidenziato tre nodi problematici: elusione contrattuale, uso eccessivo degli ammortizzatori sociali e ribassi oltre il 30% nelle gare d’appalto. Questi fattori, secondo i sindacalisti, stanno danneggiando la qualità dei servizi e le condizioni di lavoro.

Contratto di servizio - Il contratto attualmente in vigore tra la Regione Lazio e Trenitalia prevede standard qualitativi da rispettare, ma i sindacati affermano che le disposizioni esistenti non sono sufficienti. “È fondamentale che la Regione si faccia parte attiva per superare le problematiche, introducendo misure specifiche per tutelare i lavoratori,” hanno dichiarato.

Richieste sindacali - Fit-Cisl ha proposto due interventi: l’inserimento di una clausola sociale, in linea con l’art. 57 del Codice Appalti, e la creazione di un Comitato di monitoraggio della qualità, che coinvolga la Regione, Trenitalia e le organizzazioni sindacali. “Invitiamo la Commissione a considerare le nostre richieste per garantire una migliore tutela ai lavoratori del settore,” hanno concluso Masucci e Bonavigo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.