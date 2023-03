Ansaldo Nucleare, nuovo progetto in Romania

Ansaldo Nucleare ha firmato con Snc-Lavalin un contratto per la fornitura di servizi di ingegneria per l'estensione della vita dell'Unità 1 della centrale nucleare di Cernavoda, in Romania (soddisfa il 10% del fabbisogno di energia elettrica romena). Il progetto si inserisce nelle attività preparatorie per l'ammodernamento assegnate da Nuclearelectrica, la società per l'energia nucleare romena, a Snc-Lavalin, per un valore totale di circa 45 milioni. L'Unità 1 della centrale nucleare di Cernavoda raggiungerà a fine 2026 i trent'anni di vita e, per estendere il funzionamento dell'impianto di altrettanti anni, sono necessari importanti lavori di ammodernamento che porteranno a una fermata dell'impianto per circa due anni e mezzo.

"Essere parte di questo progetto ci rende orgogliosi e dimostra la fiducia che i partner hanno in noi e nelle nostre capacità" afferma Riccardo Casale, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare. "Così come già avvenuto in passato, Ansaldo Nucleare si pone come capo fila dell'industria italiana in Romania, portando non solo il proprio contributo al progetto, ma quello di tutte le realtà della filiera nucleare Italiana, capaci di fornire servizi e prodotti dotati di un elevato grado di tecnologia".