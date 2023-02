Ansaldo Energia, Toti dopo l'incontro governo-sindacati: "Si può superare il momento difficile, il governo garantisce su ricapitalizzazione e futuro"

“Sul tavolo ci sono tutte le condizioni perché Ansaldo superi il momento di difficoltà che ha vissuto e vive. Bene l’impegno scritto assunto dal governo che si è fatto garante del processo di ricapitalizzazione e del mantenimento del tavolo di confronto aperto con le parti. Se le parole hanno un valore, e sono convinto sia così, ritengo che gli impegni presi saranno rispettati anche per quanto riguarda l’individuazione del nuovo amministratore delegato, in tempi brevi. Se il sostegno da parte del governo continuerà ad essere quello dimostrato fino ad oggi, anche con la presenza del ministro Urso la prossima settimana in Azerbaigian, credo che Ansaldo possa costruire il suo futuro nei prossimi mesi. Le Istituzioni del territorio ci sono e continueranno ad esserci, a disposizione del governo per qualsiasi interlocuzione si ritenga opportuna: vigileranno con grande attenzione perché gli impegni presi arrivino a definizione entro un tempo ragionevole”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che questa mattina ha partecipato in video collegamento insieme all’assessore alle Politiche del Lavoro Augusto Sartori alla riunione convocata dal governo con i sindacati sulla vertenza Ansaldo Energia.

Il governatore Toti ha ringraziato il governo “per la solerzia con cui ha convocato questo incontro, anche dopo l’interlocuzione avuta con il ministro Urso la scorsa settimana. Già in sé questo è un segnale di attenzione verso un’azienda strategica sotto molti aspetti nella filiera industriale nazionale. Come Istituzioni del territorio – e parlo anche per il Comune che era con noi al ministero la settimana scorsa - c’è grande attenzione su quello che accade intorno ad Ansaldo e per questo stiamo interloquendo costantemente con il governo e con Cassa Depositi e Prestiti. Per quel che ci è dato sapere, Cdp, con cui il dialogo è costante, ha confermato anche la settimana scorsa, dopo le dimissioni dell’amministratore delegato, la volontà di procedere con la ricapitalizzazione. I tempi non sta a noi dettarli ma sarà certamente entro le prossime settimane: aspettiamo che tutto si compia ma, se parole hanno senso e significato, voglio dare per assodato che l’azionista di riferimento pubblico crede in questa azienda e nella sua missione industriale e continuerà a sostenerla”.

Circa l’intervento dei sindacati, che hanno puntato l’attenzione sul piano industriale dell’azienda, Toti ha affermato che “sarà necessario riattivare un pezzo di dialogo con la nuova governance che verrà nominata e per cui le selezioni sono in corso. Si tratta di temi che, in una economia di mercato, riguardano le politiche industriali e per questo non riguardano gli enti locali e neppure il governo, se non sotto il profilo della vigilanza. Si tratta di temi che riguardano il Cda dell’azienda e il nuovo amministratore delegato, non appena verrà nominato: le strategie di aggressione dei mercati, l’innovazione di processo e di prodotto riguardano le relazioni industriali interne all’azienda che sono di stretta competenza di chi la guida”.

"Ansaldo Energia è un'azienda fondamentale per la nostra regione – ha aggiunto l’assessore Sartori - l'occupazione diretta e dell'indotto sono assolutamente da tutelare. Sono certo che le garanzie date da Cassa Deposito e Prestiti saranno garantite per permettere all'azienda di tornare sui mercati al meglio e assicurare anche un futuro più certo per i lavoratori".