Ansaldo Energia, operai contestano il sindaco Bucci durante la commemorazione del 25 aprile

Cori contro il sindaco di Genova Marco Bucci durante la cerimonia di commemorazione del 25 aprile nello stabilimento di Ansaldo Energia.

Come riportato da "Il Secolo Xix", questa mattina, gli operai della fabbrica hanno dato vita al corteo programmato per oggi, che tuttavia si è aperto con una contestazione verso il primo cittadino Marco Bucci, a cui sono state indirizzate frasi come "Vergognati", "Tornatene a casa nella Repubblica di Salò" e "Ansaldo non ti vuole".

Anche una richiesta di scuse da parte degli operai verso Bucci, in riferimento al fatto che il sindaco nei giorni scorsi avrebbe contestato il modo di manifestare.

Nella fabbrica di Ansaldo è stato poi esposto uno striscione contro il sindaco, con scritto "Bucci: i teppisti non ti stanno ad ascoltare".

Il sindaco, che al momento non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo, ha poi preso la parola durante la cerimonia dicendo: "La libertà dovete mantenerla e darla alle prossime generazioni", mentre in sottofondo si sono sentiti i fischi di protesta da parte dei manifestanti. Il sindacato Fiom aveva dato indicazione a tutti i colleghi di voltarsi in silenzio dando le spalle al sindaco non appena avesse preso la parola.

