Ansaldo Energia, Lorenza Franca Franzino eletta presidente

di Edoardo Cozza

Il nuovo Cda ha nominato Giovanni Zetti vicepresidente e confermato Giuseppe Marino come amministratore delegato

Lorenza Franca Franzino è la nuova presidente di Ansaldo Energia: ad eleggerla l'assemblea dei soci che ha deliberato anche la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dell'azienda. L'assemblea ha nominato oltre a Franzino, Giuseppe Marino, Giovanni Zetti, Chiara Bisagni, Paola Girdinio, Gaetano Massara, Fabiola Pellegrini, Fabio Barchiesi e Maurizio Dainelli.

Il nuovo Cda ha nominato Giovanni Zetti vicepresidente e confermato Giuseppe Marino quale amministratore delegato. Nella stessa seduta è stato nominato il collegio sindacale, composto da Carlo Corradini, designato presidente, Elena Gazzolo e Pietro Del Fabbro. Il board rimarrà in carica per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, fino all'approvazione della relazione finanziaria annuale relativa all'anno 2024. L'azienda rivolge un ringraziamento al presidente uscente, Giuseppe Zampini, per i 25 anni di intenso lavoro dedicati ad Ansaldo Energia.