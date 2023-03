Ansaldo Energia, Cdp dà il via libera alla ricapitalizzazione: manovra da 580 milioni di euro, sindacati soddisfatti

Soddisfatti i sindacati, tra cui la Fim Cisl Liguria che, con Venzano, sottolinea: “La ricapitalizzazione arriva grazie allo sforzo dei lavoratori. Ora bisogna puntare su nuove commesse per mettere in sicurezza il 2024”.

Di seguito il comunicato di Ansaldo Energia:

Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo Energia S.p.A. ha approvato il nuovo Piano Industriale 2022-2027, in coerenza con le linee-guida deliberate lo

scorso primo agosto 2022, e ha dato il via libera alla definitiva proposta di manovra finanziaria e di rafforzamento patrimoniale a favore dell’esecuzione

del Piano stesso, a seguito del positivo esito dei negoziati condotti con i principali stakeholder.

Il nuovo Piano punta sulla valorizzazione del patrimonio tecnologico e di competenze dell’azienda nel segmento tradizionale delle turbine a gas e in

quello del nucleare, e fa leva sulla diversificazione del business nel contesto della transizione energetica.

In particolare, sono previste tre linee di azione:

1. la messa in sicurezza del business tradizionale, focalizzando

maggiormente l’azienda sulla commercializzazione delle macchine per la

produzione di energia, con una particolare attenzione ai mercati

internazionali e aumentando il contributo della Business Unit Service;

2. lo sviluppo del business Nucleare, in particolare nel campo della fusione

(con la costruzione della centrale sperimentale Iter in Francia), della

fissione (con progetti, ad esempio, in Romania e Slovenia) e del

decommissioning, con diversi lavori in Italia e Regno Unito;

3. la diversificazione del business nel contesto della transizione energetica,

che include iniziative per sistemi di stoccaggio ed elettrolizzatori per la

produzione di idrogeno.



La Manovra a sostegno del nuovo Piano prevede tra l’altro: (i) un aumento di capitale per cassa di complessivi 580 milioni di euro offerto in opzione ai soci, destinato a supportare finanziariamente gli investimenti e la realizzazione del Nuovo Piano e a fornire la provvista necessaria per il rimborso parziale del finanziamento da parte delle banche del pool;

(ii) l’estensione della scadenza del prestito soci in essere di 200 milioni

erogato dal socio CDP Equity;

(iii) l’estensione, da parte del pool delle banche che supportano la Società,

delle scadenze:

a. delle linee di credito a medio lungo termine esistenti;

b. delle linee di firma per l’emissione delle garanzie a supporto dello

sviluppo del Nuovo Piano.

(iv) la richiesta di un finanziamento bancario con il supporto di Sace, ai

sensi della garanzia “SupportItalia”.

Per consentire l’esecuzione della Manovra, il consiglio di amministrazione della Società ha conferito mandato agli organi esecutivi per la finalizzazione

degli accordi definitivi con gli istituti di credito e con gli altri soggetti coinvolti. Nelle prossime settimane, e ragionevolmente entro il mese di aprile, tali

accordi potranno essere auspicabilmente conclusi e venire quindi convocata l’assemblea dei soci per le determinazioni di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione insieme ai sindaci esprime un profondo ringraziamento all’Amministratore Delegato uscente, ingegner Giuseppe

Marino (il cui rapporto con la società, come già annunciato, termina oggi), per aver gestito la ristrutturazione e aver traghettato l’azienda in questa nuova

fase, formulandogli i migliori auguri per il proprio futuro professionale.



Facendo seguito a quanto anticipato, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato Fabrizio Fabbri come nuovo membro. Il dottor Fabbri assumerà la

carica di Amministratore Delegato a partire da domani, primo aprile. Il Consiglio dà il benvenuto a Fabbri, formulandogli i migliori auguri di buon

lavoro.