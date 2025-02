Andora, truffa ai danni di un’anziana: bloccato un 22enne in flagranza

Un’anziana di 80 anni è stata vittima di un tentativo di truffa con la tecnica del finto incidente stradale, ma il tempestivo intervento dei Carabinieri di Andora ha evitato il peggio. Un 22enne di Napoli è stato bloccato in flagranza di reato mentre cercava di riscuotere denaro e oggetti preziosi dalla donna.

La telefonata – L’episodio si è verificato in tarda mattinata, quando l’anziana ha ricevuto una chiamata da un uomo che, fingendosi un carabiniere, le ha detto che suo figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente. Per evitargli conseguenze legali, sarebbe stato necessario versare subito 8.000 euro di cauzione.

L’intuizione – Per fortuna, il figlio della donna si trovava in casa al momento della chiamata. Resosi conto del possibile inganno, ha subito avvisato la Stazione dei Carabinieri di Andora, che ha organizzato un intervento per cogliere sul fatto il truffatore.

L’arresto – Poco dopo, il giovane si è presentato a casa dell’anziana per riscuotere la somma concordata. Ad attenderlo, però, ha trovato i militari, che lo hanno bloccato e identificato prima che riuscisse a portare a termine il raggiro.

Prevenzione – L’operazione testimonia l’attenzione dell’Arma nella lotta contro i reati predatori, con particolare riguardo ai soggetti più vulnerabili, come gli anziani, spesso presi di mira dai truffatori. Il procedimento è ancora in fase preliminare e al momento non vi sono decisioni definitive da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.