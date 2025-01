Ancora fiamme a Los Angeles, il racconto choc: "Sembrava di avere il fuoco in casa"

Sono passati circa 7 giorni dal tremendo incendio che sta continuando a devastare la zona di Los Angeles, negli Stati Uniti. Negli scorsi il vento feroce ha reso complicate le operazioni dei vigili del fuoco. L'aria è diventata irrespirabile in alcune zone e la cenere ha ricoperto come un manto le case, le strade, i palazzi storici, l'ambiente.

Eva Mahgrefteh è nata e abita a Los Angeles, a Silver Lake. Fortunatamente non ha perso la casa, né ha avuto danni particolari, si ricorda bene l'odore del fuoco fuori da casa sua.

Il racconto - "Nessuno si sarebbe immaginato un'evoluzione del genere. Abbiamo avuto delle segnalazioni per vento forte, ma per noi questi fenomeni sono una cosa consueta. Ci siamo accorti solo dopo che non si trattava di una cosa normale. Poche ore dopo abbiamo compreso che alcuni nostri amici sono stati costretti ad evacuare"

Dramma - L'ultimo bilancio parla di 25 vittime dell'incendio. Fra queste c'è un'amica di Eva, Kim: "Non è riuscita a lasciare la propria casa in tempo. Aveva 77 anni, faceva la scrittrice di poesie. Una donna indipendente, piena di vita, che non si è mai legata sentimentalmente. Per me e i miei amici è stata una tragedia. L'incendio è stato così veloce che sembrava di avere il fuoco in casa"

Sunset fire - Eva racconta di un altro incendio scoppiato nelle ultime ore del pomeriggio, tanto da essere stato chiamato Sunset Fire, ovvero incendio al tramonto "E' successo mercoledì: abbiamo guardato fuori dal salotto e abbiamo visto le fiamme. Non era così vicino, ma abbastanza da fare paura"

Il legame con Genova - Eva è nata a Los Angeles ma per un periodo ha vissuto a Genova, poichè è stata sposata con un genovese: "Ho abitato a Sturla, davero una bella zona. Mi sono innamorata del centro storico e dell'architettura dei suoi palazzi"

