Amt: Rapallo, Chiavari e Lavagna non parteciperanno all'assemblea per protesta

Per protesta i comuni di Rapallo, Chiavari e Lavagna non parteciperanno all'assemblea dei soci AMT convocata per oggi.

"Esprimiamo forte preoccupazione per le modalità con cui AMT ha gestito il percorso del piano di ristrutturazione nel quale i soci minoritari non sono stati in alcun modo coinvolti né informati preventivamente sulle azioni previste - si legge in una nota congiunta -. Inoltre la mancata approvazione del bilancio relativo all'esercizio del 2024" rende difficile "una valutazione seria e trasparente della situazione aziendale, I comuni di Rapallo, Chiavari e Lavagna ritengono per questo di non poter assumere decisioni sull'approvazione del piano nelle condizioni attuali".

Resta aperta la porta del confronto per i comuni contestatori che si dicono disposti "a contribuire al risanamento purché vi sia un coinvolgimento nelle decisioni strategiche".

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