Giorgio Perinetti presenta il libro dedicato alla figlia morta di anoressia: “La mia Emanuela non ce l’ha fatta, ma altre possono salvarsi"
di Luca Pandimiglio
“Quello che non ho visto arrivare. Emanuela, l’anoressia e ciò che resta di bello”, scritto dal dirigente sportivo insieme a Michele Pennetti
Mercoledì 13 maggio il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi ha ospitato la presentazione del libro “Quello che non ho visto arrivare. Emanuela, l’anoressia e ciò che resta di bello”, scritto dal dirigente sportivo Giorgio Perinetti insieme a Michele Pennetti. Un incontro intenso e partecipato che ha unito testimonianza personale, approfondimento medico e riflessione sociale su un tema delicato e sempre più attuale come quello dei disturbi alimentari.
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