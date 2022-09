Ameglia: riaprono i cantieri per la messa in sicurezza alla foce del fiume Magra

Sono ripresi oggi nella frazione di Bocca di Magra nel Comune di Ameglia i lavori di messa in sicurezza idraulica del tratto alla foce del fiume Magra dal torrente Isolone fino alla foce in sponda sinistra, e dal torrente Canal Grande fino alla foce in sponda destra - 2° stralcio funzionale'.

Completata l'infissione delle palancole, le lavorazioni a seguire con la ripresa prevedono l'esecuzione del setto arginale e relative rifiniture per settori di lunghezza di 150 mt al fine di rendere fruibile il percorso pedonale adiacente al cantiere.

Da cronoprogramma dei lavori si prevede il termine di ultimazione entro l'inizio estate 2023 nel rispetto dei tempi contrattuali. "Si tratta di un intervento molto importante - spiega l'assessore regionale alla Difesa del Suolo Raul Giampedrone - finanziato interamente da Regione Liguria con un investimento complessivo di circa 4,5 milioni di euro. Come previsto, riprendiamo i lavori di mitigazione del rischio idraulico alla foce del fiume Magra dopo la sospensione nel periodo estivo degli interventi più impattanti per evitare interferenze con le attività turistico ricettive che quest'anno sono state letteralmente prese d'assalto in questa zona di straordinario pregio e grande attrattiva. Oggi dunque torna alla sua piena operatività il cantiere per la realizzazione delle arginature nell'ultimo tratto alla foce del Magra, secondo il cronoprogramma che ci siamo prefissati. L'andamento dei lavori, finalizzati a contenere la piena centennale del fiume, è monitorato con grande attenzione: prevediamo di completare quest'opera fondamentale per i cittadini di Ameglia e dell'intero comprensorio tra la primavera e l'estate del 2023".

Un intervento che una volta completato contribuirà alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idraulico. Per consentire i lavoro eseguiti dalla socità Tmg da mercoledì mattina alle 7 verrà chiusa al transito via Pisanello nel tratto di innesto su via Persio fino al termine dei lavori previsti per la fine del mese di novembre per permettere lo svolgimento dei lavori in condizioni di totale sicurezza. Riprendono anche i lavori di completamento degli argini bassi nella zona lungofiume di Pantalè a Bocca di Magra che erano stati sospesi nel corso del periodo estivo per non compromettere il flusso turistico nella frazione marinara del Comune amegliese.