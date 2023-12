Alto Adige e Tirolo rinnovano l’accordo per i Treni transfrontalieri

La Giunta provinciale ha approvato nella sua seduta di oggi (5 dicembre) il contratto di cooperazione e finanziamento 2023-2024 per il collegamento ferroviario transfrontaliero con Innsbruck e Lienz, su proposta dell’assessore alla Mobilità, Daniel Alfreider. Le aziende di trasporto dell’Alto Adige, del Tirolo e del Trentino collaborano da anni per migliorare il trasporto pubblico di passeggeri, in particolare quello su rotaia e quello transfrontaliero tra l’Alto Adige, il Land Tirolo e il Trentino, e per renderlo il più attraente possibile.

Le Ripartizioni competenti per la pianificazione dei trasporti dell’Alto Adige e del Tirolo hanno già approvato e predisposto i collegamenti ferroviari transfrontalieri per il periodo che va dal 15 dicembre 2019 al cambio di orario del dicembre 2023. Si tratta di collegamenti giornalieri tra Bolzano e Innsbruck (Bolzano partenza alle 07:31 e alle 20:31 – Innsbruck partenza alle 06:22 e alle 21:03) e di un collegamento tra Fortezza e Lienz ogni ora.

“Il trasporto ferroviario transfrontaliero nell’Euregio è un segnale importante del fatto che la mobilità pubblica non conosce confini. Insieme ai nostri partner in Tirolo e in Trentino stiamo lavorando per migliorare e ampliare costantemente il servizio”, sottolinea l’assessore provinciale Alfreider.

Per poter garantire un collegamento regolare da Bolzano a Innsbruck senza cambiare treno al Brennero e un servizio regolare transfrontaliero da Lienz a Fortezza, è necessario disporre di veicoli adatti ai sistemi elettrici austriaco e italiano. Inoltre, è necessario sviluppare offerte tariffarie comuni, standardizzate e attraenti per il trasporto ferroviario transfrontaliero.

Per migliorare ulteriormente l’espansione del trasporto ferroviario transfrontaliero nel Land Tirolo, sono state indette gare d’appalto per l’acquisto di nuovi convogli e per modifiche tecniche alla flotta ferroviaria esistente. Alfreider è soddisfatto dei prossimi passi che si stanno già compiendo: “Una volta completata l’elettrificazione della ferrovia della Val Venosta e messi in funzione i nuovi convogli, in futuro sarà possibile effettuare anche servizi diretti da Malles a Innsbruck”.

Per garantire i servizi di trasporto transfrontalieri esistenti, la Provincia autonoma di Bolzano e il Verkehrsverbund Tirol (VTG) hanno stipulato accordi di cooperazione e sovvenzione con le aziende di trasporto interessate. Questi accordi sono stati ora prorogati di un ulteriore anno fino al cambio di orario del dicembre 2024, tenendo conto del successo delle operazioni degli ultimi anni.

Per la durata di questa proroga, la Provincia autonoma di Bolzano fornirà i treni policorrente Flirt necessari per il collegamento Fortezza-San Candido-Lienz. I costi dei collegamenti ferroviari saranno ripartiti tra la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo in base all’accordo di base del 10 ottobre 2013.

In un’ulteriore fase, VTG è stata incaricata di realizzare il servizio di trasporto tra San Candido e il confine di Stato. La Provincia autonoma di Bolzano coprirà i costi sostenuti attraverso una sovvenzione corrispondente non soggetta a IVA. Gli importi esatti saranno determinati in base a una tabella di calcolo e tenendo conto dell’indicizzazione in conformità con il regolamento sull’aumento dei costi nel contratto di servizio di trasporto ferroviario. A tal fine, la Giunta provinciale ha approvato oggi l’impegno di 1.113.088 euro per la remunerazione dei servizi.

“Siamo lieti del successo della collaborazione e continueremo a lavorare insieme ai nostri partner in Tirolo e Trentino per una mobilità transfrontaliera sostenibile e migliorata nell’Euregio”, ha riassunto Alfreider.