Allerta meteo in Liguria, frane e disagi ma nessun danno grave. A Genova scuole aperte

Sta passando senza danni significativi l'allerta meteo arancione e rossa che ha interessato il nostro territorio.

La frana - L'evento più significativo è la frana si è verificata a Orero, in Val Fontanabuona, causando l'isolamento di quattro nuclei familiari. L'evento, provocato dalle piogge persistenti, ha fatto crollare un palo dell'illuminazione sulla SS 225, bloccando il traffico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area e avviare le operazioni di sgombero. Ora la strada è aperta a senso unico alternato.

Mele - Sul tardo pomeriggio un improvviso smottamento ha interessato via Perniciaro a Mele, all'altezza della crosa che porta all'inizio di Via Poggio: pronto l'intervento del personale del Comune e dei volontari della Squadra Comunale di P.C che erano reperibili vista l'allerta meteo.

Lo smottamento non ha interessato la sede stradale ma ha bloccato l'accesso pedonale alla crosa che porta a Via Poggio, che è stata interdetta al passaggio e sono stati posizionati due new jersey a protezione della sede stradale.

Val Fontanabuona – Oltre alla frana a Orero, problemi sono stati segnalati sulla SP 20, in località Tassorello a Lumarzo, e sulla SP 58 al chilometro 5, in Comune di Coreglia Ligure, dove un masso ha ostruito la carreggiata.

Entella - Come spesso accade in situazione di allerta, l'Entella è esondato alla Foce e ha superato, nel corso del pomeriggio di ieri e poi nella serata, il livello idrometrico di guardia in più punti. Oltre all'esondazione, che è stata come sempre controllata, sono stati temporaneamente chiusi alcuni ponti e la statale 225 in località Rivarola.

Situazione viaria – Diverse criticità sono state segnalate nella rete stradale provinciale. In Alta Val Polcevera, sulla SP 52 al chilometro 0+600, è stato istituito un senso unico alternato per un albero abbattuto. Nelle Valli Graveglia e Sturla, una frana ha interessato la SP 37 presso il bivio della SS 586, in località Mezzanego, dove sono in corso sopralluoghi.

A Genova scuole aperte - Mentre diversi comuni hanno deciso di chiudere le scuole, soprattutto quelli interessati dall'Allerta Rossa, nella città di Genova resteranno aperte anche perché l'allerta Arancione si conclude prima dell'ingresso in classe dei ragazzi e le previsioni meteo sono molto rassicuranti. "Abbiamo avuto poche precipitazioni sul Genovesato", ha dichiarato a Telenord l'assessore alla Protezione civile del Comune di Genova Sergio Gambino.

Il bollettino del mattino di Arpal - Nelle ultime ore sono proseguite le precipitazioni sulla regione, seppure a carattere più intermittente, associate anche a rapidi rovesci e temporali, andando a interessando maggiormente l'entroterra. Dal precedente aggiornamento, il bacino idrografico più interessato è stato quello del Magra. Mentre il Vara mostra livelli già in diminuzione, il sottobacino toscano è ancora in fase di lieve innalzamento. I due contributi hanno all'incirca la medesima entità in termini di portata. Il transito della piena è atteso alla foce nelle prossime ore. Venti da sud, sudovest in deciso rinforzo fino a forti sulla costa con raffiche tra 60 e 80 km/h (Casoni di Suvero raffiche fino a 138 km/h). Mare in aumento da molto mosso ad agitato.

