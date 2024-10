Allerta maltempo in Liguria, Arpal: "Nell'ultimo mese caduti 300 mm di pioggia, massima attenzione sui bacini del Levante"

"Ci attende un passaggio perturbato significativo da prendere con precauzione, tra Savona e il Levante. La notte sarà impegnativa con l'ingresso di temporali nella parte centrale della Liguria e nel Levante, che sarà accompagnato martedì da un'allerta rossa: questa deriva dalle risposte idrologiche che i bacini grandi da Portofino a Luni daranno nel corso della giornata di martedì e fino alla serata" - così l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone nel punto stampa organizzato per trattare il quadro della situazione in Liguria, sul fronte del maltempo.

"Questo passaggio sarà accompagnato da tanta pioggia, così come oggi in cui ha piovuto ordinatamente e non abbiamo avuto criticità. Ma è già un substrato di pioggia in cui andrà inserirsi una serie di passaggi prefrontali che possono insistere sul territorio per diverso tempo, con una confluenza di venti dal sud che puo' essere fermata dai venti da Nord. Questo puo' causare temporali autorigeneranti che poi in un territorio ben preciso possono causare situazioni negative. Massima precauzione e attenzione nelle ore notturne e nella mattinata di domani. E' un'allerta rossa che darà una proiezione di portate molto signficative sia per il Magra che per il Vara ma con criticità che possono anche essere serie sul resto del territorio. Vita normale per i cittadini ma con massima allerta e massima attenzione su quanto sta accadendo"

Aggiunge l'assessore: "Martedì avremo il nuovo bollettino intorno alle 12 con il nuovo quadro in vista dell'allerta rossa che ci accompagnerà per tutto il pomeriggio, con strascichi possibili di risposte idrologiche nella notte o fino alla giornata di mercoledì"

"Il passaggio perturbato domani dovrebbe esaurirsi, ci sarà una piccola pausa mercoledì mentre è previsto il ritorno di un passaggio perturbato giovedì che andrà valutato, ma dipenderà anche da quanto sarà piovuto domani"

Aggiungono Francesca Giannone di Arpal: "Nella giornata di lunedì abbiamo assistito a precipitazioni diffuse e persistenti di intensità debole-moderato, con cumulate di circa 40 mm. Quella che è atteso nelle prossime ore è un'intensificazione dei venti: nelle prime ore di martedì è attesa una convergenza tra aria fredda dal Nord-Est con venti meridionali caldi. Questa convergenza tra venti e stazionarietà è ciò che ha indotto a una valutazione di allerta arancione per temporali"

"Successivamente la precipitazione continuerà a cadere, e inizieremo a essere preoccupati per le risposte dei bacini grandi del centro-levante. Ma sarà attenzionato anche il ponente del Roia, al confine francese. Anche dalla parte francese c'è allerta gialla. Per quanto riguarda il mare, non è attesa una vera e propria mareggiata ma un moto ondoso. I venti saranno forti"

"Visto che nell'ultimo mese con una pioggia più 'educata' sono precipitati già 300 mm di pioggia, è il motivo per cui i bacini idrografici sono particolarmente reattivi, la risposta de terreno di trattenere e assorbire viene meno rispetto al mese di settembre dopo l'estate."

"L'uragano Kirk scivolerà verso est dalla Francia e gli effetti che si vedranno sulla Liguria si vedranno da giovedì"

Infine un messaggio ai cittadini - "Fate quello che è più necessario, il quadro che abbiamo emesso è un quadro serio, con numeri e portate di previsione significativo. La prudenza è cio' che ci guida da qui alle prossime 24 ore. Domani sarà una giornata particolare dal punto di vista meteo"