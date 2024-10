Allerta arancione sulla Liguria, Arpal: "Terreno saturo". Frana in via delle Rovare, strada chiusa

Da questa mattina alle 9 l'allerta è diventata arancione per temporali (la massima) per il centro levante della Liguria mentre il ponente ligure resta in giallo. Da due ore i temporali si sono concentrati sul mar ligure e in particolare si stanno spostando verso il levante, in particolare fra Framura e Bonassola. La Protezione civile della Regione ha avvertito tutti i sindaci del levante circa eventuali situazioni di criticità idrologica che potrebbero verificarsi e per l'arrivo di un nuovo fronte temporalesco. Il terreno è saturo per cui è necessario prestare la massima attenzione.

Alcune frane e smottamenti si sono registrate in Liguria tra la serata di ieri e la notte. Nella zona di via Aurelia in corrispondenza di Finale Ligure si è verificato un cedimento di un muro a secco, un'altra frana ieri sera in via Argonauti a Varazze con l'evacuazione di tre famiglie. A Genova Voltri nella zona di Fabbriche un'altra frana ha isolato tre abitazioni. Nel quartiere di San Fruttuoso in via delle Rovare è crollato un muro di contenimento, determinando la chiusura di un tratto di strada per rimuovere i detriti. Intanto stamani è stata aperta una corsia, da parte di Anas, con un senso unico alternato, nel tratto di Aurelia compreso tra Albissola Marina e Celle Ligure chiuso ieri a causa di una frana. A Genova chiusa per allagamenti la rotatoria Tea Benedetti e quella di via San Giovanni d'Acri. Questa mattina dalla Protezione civile è stato fatto il punto maltempo con il Dipartimento nazionale della protezione civile che è stato aggiornato



"La struttura che ci occupa di più è molto organizzata e intensa e si è divisa in due: una viaggia verso l'Emilia e la Toscana l'altra è ferma su Portofino e si sposterà verso Genova. Preoccupa dunque la risposta del suolo su un terreno ormai saturo visto che in 30 giorni sono caduti 650 litri d'acqua per metro quadrato". Così Federico Grasso di Arpal che sta monitorando la situazione del maltempo sulla Liguria. Una eventuale variazione del grado di allerta - da arancione a rossa per rischio idrogeologico - sarà determinata dopo il monitoraggio delle 12.

FRANE - Nella serata di ieri gli agenti della polizia locale sono intervenuti a Genova per due smottamenti: uno in via Brusinetti, nell'entroterra genovese tra Fiorino e Ratin, l'altro in via delle Rovare, chiusa al transito dal ci v 56 nero al 46 rosso per il crollo di un muro.

Ieri pomeriggio due smottamenti importanti nel savonese: a Celle Ligure sulla strada Aurelia e a Varazze nei pressi di un condominio. A Finale Ligure tre famiglie sono state sfollate a scopo precauzionale dalle loro abitazioni per il cedimento di un muro a secco nella zona della via Aurelia. Chiusa l'Aurelia per una frana tra Albissola Marina e Celle Ligure, sempre nel savonese