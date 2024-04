Allergie, il farmacista: "Dipendono dal sistema immunitario di ogni soggetto"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

L'arrivo della primavera per alcuni significa sole più caldo e gite in campagna, per altri segna l'inizio del periodo delle allergie. Anche in Liguria l'espolsione di caldo crea delle fioriture immediate e una circolazione di polline maggiore che porta alcune persone a fare i conti con starnuti, occhi arrossati e naso che cola, fino a irritazioni cutanee nei casi piu gravi.

L'allergia dipende soprattutto da una diversa reazione del sistema immunitario agli agenti esterni, come spiega Davide Pastorino della Farmacia Monumentale di Genova: "Una persona allergica ha una reazione maggiore rispetto a un non allergico, legge ogni immissione di polvere, polline o altri elementi fastidiosi, come un attacco al sistema immunitario"





Inoltre, l'alternanza di clima caldo e freddo che ha caratterizzato il mese di aprile puo' avere effetti negativi anche sulla pelle, che tende a seccarsi a causa di questi schock termici: "La pelle è formata da tessuto elastico, fibre di collagene che se non vengano nutrite in maniera corretta, tendono a spaccarsi."