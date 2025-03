Forum Salute & Sanità, Alessandro Bonsignore Presidente Ordine dei Medici: "Politica torni a investire nella sanità, la salute bene più prezioso"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il presidente dell'Ordine dei medici Alessandro Bonsignore, intervenuto al 3° Forum Salute e Sanità organizzato da Telenord, ha detto tra l'altro: "In sanità è fondamentale un cambio culturale. Il miglioramento del Servizio sanitario nazionale passa da un'alleanza che oggi purtroppo non c'è".

Il rapporto tra medici e cittadini - "Credo che dobbiamo tutti avere la consapevolezza che ci sono delle responsabilità che sono comuni e soltanto insieme si potrà superare questo momento di difficoltà".

Il ruolo degli ordini professionali - "L'Ordine professionale deve tutelare la salute dei cittadini ed è stato previsto come un ente sussidiario dello Stato proprio perché deve essere un interlocutore privilegiato della politica per poter portare le istanze comuni di cittadini e di professionisti all'attenzione della politica. In Regione Liguria, prima ancora che questa legge ci rendesse sussidiari dello Stato, questo clima di grande dialogo già c'era e devo ringraziare il presidente Bucci e l'assessore Nicolò perché sta continuando in maniera sempre crescente questo tipo di collaborazione".

La politica e gli investimenti in sanità - "Dobbiamo riuscire ad agire per far sì che, come ci hanno ricordato il ministro e il sottosegretario Gemmato, la politica torni ad investire in sanità. Devo dire che su questo siamo fiduciosi perché dopo sostanzialmente anni di tagli trasversali, questo è il primo governo che torna a investire in sanità dopo tanti anni, lasciando stare la parentesi pandemica con tutto quello che ha comportato. Quindi io credo che il segnale sia importante. Quando noi sentiamo parlare di disavanzo vuol dire che c'è un disavanzo in tutte le regioni di questa portata. Vuol dire che c'è un sottofinanziamento straordinario della sanità. Crediamo che sulla salute si debba e si possa investire. Se noi crediamo che la salute sia il bene più prezioso e mi sembra che qualche anno fa forse ce ne siamo accorti durante la pandemia., allora dobbiamo tornare a considerare il bene più prezioso e tornare ad investire in sanità. Se torneremo a investire in sanità creeremo delle condizioni di lavoro migliori".

