Aldo Cazzullo, Luigi Maio e Carlo Pesta nel salotto di Focus Cultura

Gli ospiti - Ospite del salotto di Focus Cultura con Matteo Cantile c'è Luigi Maio, presidente della neonata Associazione Carlo Felice Young. Maio è un artista poliedrico: attore, compositore, cantante, regista e scenografo, capace di unire parole, note e gestualità in una sola, potente azione scenica. Questa sua versatilità lo ha reso un innovatore del “Teatro da Camera”, per il quale ha ricevuto il prestigioso “Premio dei Critici di Teatro 2004/2005”. È anche l’ideatore del “Teatro Sinfonico”, un genere che ha saputo attrarre un pubblico giovane. Il suo talento lo ha portato anche in televisione, con partecipazioni a programmi come Uno Mattina e Striscia la Notizia, oltre a ricevere il “Premio Arte e Cultura Ettore Petrolini”.





Anna Li Vigni incontra Aldo Cazzullo al Teatro Modena di Genova. Aldo Cazzullo, scrittore e giornalista, inviato dal 1988 per grandi testate giornalistiche: dal 21 al 23 gennaio con Moni Ovadia, accompagnati dalla violoncellista Giovanna Famulari, ha portato in scena "Il romanzo della Bibbia" che è l'adattamento teatrale del suo bestseller 2024 "Il Dio dei nostri padri".





Valerio Diotto e la mostra “Ceramiche” al Galata Museo del Mare di Genova. La prima a visitare la mostra è Anna Li Vigni. L'artista e artigiano ha iniziato 40 anni fa a realizzare le sue opere spesso legate ad un numero e a oggetti oppure animali che si devono incastrare insieme. Assemblaggi di forme e colori che danno vita ad opere "improbabili" come le definisce lo stesso Valerio Diotto che ha la sua base/laboratorio in Salita del Prione a Genova.





Carlo Pesta almeno una volta all'anno arriva a Genova per mettere in scena spettacoli innovativi con la sua compagnia del Balletto di Milano. I ballerini e le ballerine arrivano dalle accademie di danza più quotate e prestigiose del mondo Ogni giorno il presidente e direttore artistico del Balletto di Milano riceve candidature di ballerini professionisti che vorrebbero entrare nella compagnia. Oltre 100 spettacoli all'anno portati in 10 paesi del mondo: una passione per la danza iniziata a 11 anni e coltivata anche insieme ad Agnese, moglie, coreografa e direttrice di scena della compagnia.





