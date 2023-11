Albisola Superiore, stabilimento balneare sepolto da oltre un metro di sabbia dopo la mareggiata

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Eventi di questo tipo non possono essere a carico del contribuente. Ipotizzo danni per almeno qualche decina di migliaia di euro. Senza opere di difesa per i balneari è una situazione difficile. Si può fare turismo bene ma occorre strutturarsi", così commenta la situazione del suo stabilimento balneare La Conchiglia ad Albisola Superiore, Flavio Borreani dopo che da dopo la mareggiata ha trovato tutta la sua struttura completamente sepolta da almeno un metro di sabbia. Incredulo di come le onde impetuose del mare abbiano potuto ridurre così questo spazio: un ammasso di macerie e in particolare distrutta la cucina nuova e modernissima che pur essendo chiusa da vetrate e solide porte, non ha resistito alla furia della mareggiata. Ci vorrà del tempo per risistemare tutto e per poter tornare alla normalità.