Albenga, ospedale: avviato percorso di ritorno a piena funzionalità con interazione pubblico/privato

La Giunta regionale della Liguria ha discusso e condiviso tutto il percorso per arrivare al paternariato pubblico privato per la gestione dell’Ospedale di Albenga. "Un cammino iniziato nel novembre del 2022 - ricorda Stefano Mai, capogruppo della Lega in consiglio regionale - con la presentazione da parte di Casa di Cura Villa Esperia S.p.a. e Villa Montallegro S.p.a. della proposta di paternariato pubblico privato per l'affidamento in concessione della fornitura di apparecchiature, dei servizi e dei lavori per l'ospedale S. Maria di Misericordia di Albenga. Un lungo iter, fino ad arrivare, lo scorso 5 agosto, alla trasmissione della proposta di partenariato pubblico privato. La Giunta, ha dunque preso atto di questo cammino e dato mandato alla Direzione generale di Area Salute e Servizi sociali, di procedere all’inoltro all’ASL2 della Relazione di Valutazione della proposta di paternariato pubblico privato per l’adozione degli atti di competenza e a richiedere ai proponenti di produrre il Piano Economico Finanziario, che non era ancora stato redatto".

"Questo percorso - conclude Mai - ci porterà ad avere, a breve, un bando per l’attivazione di servizi a cura di privati, ai quali si sommeranno quelli erogati dal sistema sanitario regionale, con il settore pubblico che manterrà, però, il controllo sulla qualità dell'assistenza e sui servizi offerti. L’ospedale di Albenga riavrà la sua dignità, come io ho sempre chiesto, e al suo interno verrano riattivati molti reparti che andranno anche a rafforzare il punto di primo intervento, che potrà diventare sempre più funzionale alle esigenze del territorio. Alla chiusura del bando sapremo esattamente quali saranno i servizi che verranno offerti dal privato convenzionato ai quali si cominceranno ad affiancare quelli garantiti dal pubblico e assisteremo così a una riattivazione totale dell' ospedale di Albenga e un conseguente e sostanziale miglioramento della sanità sul territorio”.