Al rifugio del monte Antola le imprese spettacolari "dell'avventuriero" Lorenzo Barone

Il weekend del 24 e 25 agosto sarà un fine settimana all'insegna dell'avventura. Appuntamento al rifugio del Monte Antola con Lorenzo Barone per il suo primo evento in Liguria.

Due attività distinte nel calendario in quota: “Al sabato attraverseremo insieme la Liguria dall’Area Marina Protetta di Portofino al Parco Regionale Naturale dell’Antola in compagnia di Lorenzo. Lo faremo con un "triathlon non competitivo". Le tre discipline saranno kayak, bicicletta, escursionismo/trail snodate sul percorso Recco-Punta Chiappa-Recco 7,5 miglia -Recco-Casa del Romano 60 km 2010 D+ -Casa del Romano-Rifugio Parco Antola 7 km 310 D+. L'evento è pensato per godersi i panorami unici che la nostra regione ci regala e per mettersi alla prova durante questa incredibile avventura! La traversata terminerà con una bella cena, notte e colazione in Rifugio o in tenda” spiegano gli organizzatori.

Domenica alle 14 sulle terrazze del rifugio, Lorenzo presenterà il suo libro "Dove finisce l'orizzonte" e parlerà dei suoi ultimi viaggi con proiezioni video ed immagini inedite. L'ingresso alla presentazione è libero e gratuito anche per chi non ha partecipato alla traversata.

Sarà possibile pranzare in rifugio su prenotazione. Lorenzo Barone lo si può definire un avventuriero, un giovane esploratore noto per le sue incredibili imprese in bicicletta. Ha guadagnato visibilità grazie alle avventure estreme e ai viaggi solitari in alcuni degli ambienti più inospitali del pianeta. Tra le sue imprese più famose ci sono la traversata della Siberia in inverno, pedalando a temperature che possono scendere fino a -56°C, viaggi in bicicletta attraverso il deserto del Sahara e altre aree remote in Africa, esplorazioni in vari continenti, spesso, documentate attraverso fotografie e video spettacolari. Non solo sfida i limiti fisici e mentali, ma condivide le sue esperienze con un pubblico sempre più vasto attraverso i social media, i libri e le presentazioni dal vivo.