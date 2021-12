Aids, nuovi casi dimezzati nel 2020: "Effetto delle restrizioni sociali anticovid"

di Marco Innocenti

La fascia con l'incidenza maggiore di nuovi contagi è quella 25-29 anni: più del doppio della media nazionale

Sono in calo in Italia i casi di Hiv. Nel 2020, sono state segnalate 1.303 nuove diagnosi di infezione, un numero ancora più ridotto rispetto a quello già in progressiva diminuzione osservato negli ultimi dieci anni. A dirlo sono i dati pubblicati dall'Istituto superiore di Sanità sul proprio sito. Rispetto al 2019, il numero di nuove diagnosi HIV del 2020 è quasi dimezzato, molto probabilmente per la pandemia e le restrizioni di aggregazione. L'incidenza in Italia è stata inferiore a quella media nell'Unione Europea: 2,2 contro 3,3 nuovi casi per 100mila residenti.

La quasi totalità dei casi (88%) è da attribuire a rapporti sessuali: maschi che fanno sesso con maschi (MSM) per il 46% e rapporti eterosessuali (maschi e femmine) per il 42%. Tra i maschi, più della metà delle nuove diagnosi HIV è in MSM. La fascia d'età 25-29 anni è quella con la maggiore incidenza, più che doppia rispetto all'incidenza totale (5,5 vs. 2,2 nuovi casi per 100.000 residenti).

"Purtroppo - spiega Barbara Suligoi del Centro Operativo Aids presso l’Istituto Superiore di Sanità - 6 su 10 nuove diagnosi di HIV vengono identificate in ritardo, cioè in persone con una situazione immunitaria gravemente deficitaria, o addirittura già con sintomi di AIDS. Questo ritardo pregiudica l'efficacia delle terapie antivirali. Infatti mentre una terapia antivirale iniziata in fase precoce di infezione e in una persona giovane consente una qualità ed un'aspettativa di vita analoghe a quelle di una persona senza HIV, una diagnosi tardiva e quindi un inizio tardivo di terapia riduce le probabilità di successo della stessa".

Inoltre, le persone con diagnosi tardiva possono aver involontariamente trasmesso l'HIV ad altre persone, contribuendo così ad alimentare un 'sommerso' di casi non ancora diagnosticati che in Italia si aggira intorno alle 13.000-15.000 persone. La percezione sulla circolazione dell'HIV è molto bassa nella popolazione generale e in particolare tra i giovani, afferma il report dell'Iss, che avverte: "E' fondamentale invitare le persone che si fossero esposte ad un contatto a rischio, in particolare nell'ultimo anno e mezzo, ad effettuare un test HIV: questo periodo di restrizioni da Covid può aver impedito o scoraggiato molte persone a recarsi presso le strutture sanitarie dedicate. In questo senso risultano estremamente utili le iniziative per effettuare il test HIV in sedi extraospedaliere ed informali, quali check-point, laboratori mobili, test in piazza, test rapidi, che eliminano le remore o la vergogna di rivolgersi ad una struttura sanitaria". "Dal 22 al 29 novembre - conclude Suligoi - si terrà la Settimana Europea per i test HIV ed epatiti virali, con iniziative gratuite di test in tante città italiane: un'occasione per fare il test HIV senza stress".