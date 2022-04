Agricoltura, Stefano Roggerone è il nuovo presidente Cia Liguria

di Marco Innocenti

Subentra a Aldo Alberto, rimasto in carica per due mandati: "Partiamo da situazione d'emergenza, con l'aumento dei prezzi delle materie prime"

L'assemblea della Cia Liguria ha eletto oggi Stefano Roggerone nuovo presidente. Subentra a Aldo Alberto, che è stato presidente per due mandati. I 70 delegati della Cia hanno scelto l'imprenditore olivicolo di San Bartolomeo al Mare (Imperia) per le prossime sfide che gli agricoltori devono fronteggiare. "Si parte purtroppo da una situazione di emergenza, con gli aumenti dei prezzi delle materie prime, non solo legati al conflitto, senza un corrispondente aumento dei nostri prodotti" ha detto Roggerone. Il settore in Liguria conta oltre 6500 imprese agricole più di 5.000 addetti, 1.600 lavoratori dipendenti, una produzione di oltre 100 milioni di euro. Le sfide sono molte a partire dal tavolo del programma di sviluppo rurale regionale, che è la priorità.

"Adesso si parte con la nuova dirigenza - ha ricordato - ma poi inizieremo subito il confronto sul Piano di Sviluppo Rurale perché dobbiamo correre. Con l'ultimo piano di sviluppo rurale si sono insediate oltre 600 aziende di giovani e questa è la cosa più importante". Una delle sfide riguarda il ricambio generazionale legato soprattutto a chi sceglie l'agricoltura senza avere una tradizione famigliare. "Il problema è quello della terra - prosegue - perché dobbiamo pensare ai grani che scelgono di fare impresa in questo comparto senza avere terra. Bisogna potenziare la banca della terra e, come associazione, dobbiamo favorire il dialogo tra giovani e i pensionati che chiudono l'attività".