Aggressione a Struppa, la donna è stata colpita con una pietra di oltre 3 chili. Il figlio: "E' fuori pericolo, ma subito avevo pensato al peggio"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ha colpito la vittima con una pietra di dimensioni maggiori di una mano e dal peso di oltre 3 kg, con violenza e almeno 20 volte. Le ha provocato una commozione cerebrale, e diversi traumi su tutto il corpo.





È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 34 anni, presunto aggressore della donna di 61 anni, che era seduta ai giardini 10 maggio 1909 di Struppa di Genova, in compagnia del cane. L'avrebbe percossa e poi l'avrebbe trascinata vicino al recinto, continuando a colpirla nonostante avesse perso conoscenza.





Dopo la grande paura di ieri, oggi la notizia che la donna, trasferita nel frattempo nel reparto Rianimazione dell'ospedale San Martino, si sta riprendendo. Lo conferma uno dei figli: "Mamma sta meglio, è stazionaria e non più in pericolo di vita. Per fortuna l'intervento chirurgico non è necessario, ma per come l'avevo vista io ieri, avevo subito pensato al peggio." Il ragazzo ha ancora le immagini impresse nella testa: "Non ho dormito tutta la notte pensando a mia madre in barella, ho un magone nello stomaco e tantissima rabbia che rimane dentro. Spero che questo brutto ricordo se ne vada velocemente"





L'uomo fermato dalla polizia " è un italiano senza fissa dimora che attualmente si trova in stato di arresto presso il carcere di Marassi; sono ancora sconosciuti i motivi di questo folle gesto, ma forse non esistono nemmeno" affermano gli agenti della Polizia di Stato tornati sul posto questa mattina. "La vittima è stata aggredita alle spalle mentre stava al telefono con il marito: le autorità l'hanno trovata in una pozza di sangue"





Un soggetto poco collaborativo che ha dato in escandescenze quando è stato portato in Questura: sarà l'autorità giudiziaria a stabilire o meno una perizia psichiatrica.





A dare l'allarme era stato una residente del luogo: "Una scena raccapricciante: ero a casa quando ho sentito delle urla, non mi sono affacciata subito perché pensavo fossero bambini che giocavano. Ma a un certo punto ho sentito una donna chiedere aiuto, l'ho vista in piedi davanti a un uomo che la colpiva in testa e in faccia con una pietra, finché non è svenuta. E poi ha continuato, lei era immersa nel sangue."





La pietra usata per colpirla è sempre stata nel parco: "Me lo ha confermato una signora di qui. Quando l'ho vista a terra, incosciente, ho pensato fosse morta. Prima avevamo paura perché vedevamo questo elemento che girava da queste parti da giorni e non ci sentivamop tranquilli, ora siamo terrorizzati ".