Aeroporto di Treviso: Ryanair celebra la nuova rotta per Londra e annuncia l’operativo invernale

Ryanair celebra oggi la nuova rotta da Treviso a Londra Luton, che opererà due volte alla settimana a partire dal 29 ottobre come parte dell’operativo invernale 23/24. La Treviso-Londra è stata la prima rotta operata da Ryanair in Italia nel maggio 1998. In occasione del 25° anniversario di attività, Ryanair dimostra ancora una volta il proprio impegno nei confronti di Treviso e del Veneto, ripristinando una rotta a lungo attesa e richiesta dal territorio.

L’operativo invernale di Ryanair su Treviso offrirà oltre 280 voli settimanali, 40 rotte, di cui 10 nuove per Danzica, Madrid, Marsiglia, Cork, Santander, Tirana, Tolosa, Vienna, Saragozza e Londra Luton; fornirà inoltre maggiori frequenze su 11 rotte, supportando oltre 2.000 posti di lavoro nella Regione.

L’operativo invernale 23/24 di Treviso offrirà:

· 2 aerei basati a Treviso – investimento di 200 milioni di dollari

· 40 rotte da/per Treviso

· 10 nuove rotte: Danzica, Madrid, Marsiglia, Cork, Santander, Tirana, Tolosa, Vienna, Saragozza e Londra Luton

· Aumento di frequenze su 11 rotte, come Tenerife, Marrakech, Malaga e Breslavia

· 280 voli settimanali

Mauro Bolla, Head of Communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania, ha dichiarato:

“Ryanair, la compagnia aerea preferita dagli italiani, annuncia la nuova rotta da Treviso a Londra Luton che sarà operativa due volte a settimana a partire dal 29 ottobre. La rotta da Treviso a Londra è stata la prima operata da Ryanair in Italia nel maggio 1998. Siamo lieti di ripristinare questa rotta, a lungo attesa dal territorio e dalla città di Treviso. Dal 1998, Ryanair è cresciuta fino a volare da e verso 29 aeroporti in tutta Italia, 17 dei quali sono basi, e ha aiutato quasi 500 milioni di passeggeri da/per l’Italia per raggiungere i propri cari, per le vacanze o per lavoro e studio. L’operativo su Treviso per l’inverno 2023, con oltre 280 voli settimanali verso 40 destinazioni, di cui 10 nuove per Madrid, Tirana, Vienna e Londra Luton e l’aumento delle frequenze su 11 popolari rotte già esistenti, offrirà ai clienti della Regione ancora più scelta per le loro vacanze estive alle tariffe più basse d’Europa. Per celebrare l’operativo invernale su Treviso, Ryanair ha lanciato una promozione a tempo limitato con tariffe a partire da soli € 29,99 per viaggi tra novembre ’23 e marzo ’24 disponibili solo su Ryanair.com”.

Mario Conte, Sindaco di Treviso, ha dichiarato: “Il collegamento con Londra rappresenta un grande ritorno per la nostra Città, che sarà collegata ad una capitale, quella del Regno Unito, dove peraltro vivono e lavorano tanti cittadini veneti e trevigiani. In più, l’implementazione dell’offerta di destinazioni è un altro segnale importante per il nostro territorio che segue gli ottimi risultati ottenuti grazie al percorso intrapreso con Ryanair e il Consorzio di Tutela del Prosecco Doc per la promozione turistica”.

Corrado Fischer, Amministratore Delegato di AER TRE, ha dichiarato: “Ryanair conferma l’ impegno per la sua base di Treviso, ripristinando in particolare il collegando su Londra, fortemente richiesto dal territorio. Nell’anno in corso, il network complessivo dell’aeroporto Canova si amplia anche rispetto al numero di destinazioni collegate prima della pandemia, che passano da 42 a 65”.