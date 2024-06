Aeroporto di Genova: Msc compra le quote di Adr

Msc acquisirà da Aeroporti di Roma il 15% di Aeroporto di Genova spa. "Adr ha ricevuto dal gruppo Msc, leader mondiale del settore crocieristico e nella logistica, una proposta vincolante di acquisto della propria quota di minoranza parti al 15% nella compagine azionaria della società Aeroporto di Genova che gestisce un'infrastruttura strategica per lo sviluppo turistico, economico e commerciale della città, della Regione Liguria e di tutto il Nord Ovest del Paese" annuncia Adr con una nota in cui comunica anche la propria disponibilità a cederla "per favorire l'avvio del riassetto azionario" del 'Colombo'.

L'operazione è "in piena sinergia" con il Comune di Genova che si era già fatto avanti proprio per acquisire quel 15% e entrare nella compagine azionaria dell'Aeroporto di Genova (60% Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, 25% Camera di commercio di Genova e 15% appunto Adr) e ancora la scorsa settimana aveva confermato la propria volontà di andare avanti. "La ricezione della proposta segue la volontà espressa da Adr di rendere disponibile la propria quota azionaria, al fine di abilitare possibili assi sinergici e di sviluppo per un rilancio dello scalo secondo le linee tracciate dal gestore aeroportuale di Genova, nell'ambito della procedura di raccolta di interesse posta in essere a inizio anno. Disponibilità già manifestata negli ultimi mesi con lo stesso senso di responsabilità istituzionale e attenzione alle istanze del territorio, attraverso la collaborazione e il dialogo proficuo con le istituzioni locali" informa la nota di Adr sottolineando appunto l'intesa con il Comune.

"L'operazione avviene in piena sinergia e raccordo con il Comune di Genova - spiega la nota - che, oltre a essere pienamente concorde con la proposta di acquisto delle quote di Adr da parte di Msc, ha fattivamente promosso l'operazione, garantendo la propria costante presenza e confermando, al tempo stesso, il fermo proposito di proseguire con decisione nel percorso di ingresso nella compagine azionaria dello scalo, che costituisce un asset strategico per l'amministrazione civica. L'ingresso di Msc nell'azionariato assicura inoltre adesione e coerenza con la direzione strategica che i soci pubblici della Società Aeroporto di Genova e il presidente Alfonso Lavarello stanno perseguendo da tempo. Il closing dell'operazione potrà avvenire una volta soddisfatte le condizioni sospensive usuali per questo tipo di transazioni".