Aeroporto di Genova, lavori in pista: chiusura di 10 giorni

di Edoardo Cozza

Operazione prevista da tempo. Il presidente Odone: "La rifaremo totalmente, anche se molti pensano sia corta: in realtà vi può atterrare qualunque aereo"

L'aeroporto di Genova resterà chiuso per oltre una settimana, dall'11 al 20 marzo, per i lavori di rifacimento della pista previsti da tempo. Lo conferma il presidente dello scalo, Paolo Odone, a margine del quinto seminario italo-russo in corso a Palazzo della Borsa.

"Rifaremo l'intera pista dell'aeroporto di Genova - spiega Odone -. Tra l'altro molta gente pensa che sia una pista corta, in realtà è lunga e in grado di fare atterrare l'Antonov, l'aereo più grande e pesante del mondo"