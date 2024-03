Aeroporto di Genova, Attanasio (Camera Commercio): "Adr fuori? Siamo contenti, contributo molto scarso"

Il piano per affidare a un nuovo partner privato la gestione dell'aeroporto di Genova "è in una fase molto preliminare, le infrastrutture sono una precondizione per rendere efficace ed efficiente lo scalo, non corriamo, al momento è tutto in corso di definizione, sono notizie apparse sulla stampa". Lo ribadisce il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio a margine di un incontro con la stampa. La Camera di Commercio di Genova detiene il 25% delle azioni dello scalo. "Siamo contenti di una cosa: - aggiunge Attanasio - se è vero come sembrerebbe vero che gli Aeroporti di Roma non saranno più soci dell'Aeroporto di Genova, non siamo dispiaciuti perché il loro concorso e contributo alla storia del nostro scalo è stato veramente molto ridotto".