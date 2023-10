Aeroporto Catania: voli in aumento del 20% in vista della stagione invernale

La SAC comunica che saranno 26.312 i movimenti aerei previsti per l’inverno 2023/2024, a fronte dei 21.674 mila della scorsa stagione, numeri che segnano un significativo incremento del 20% dei voli e dell’attività dell’aeroporto di Catania. Il dato annunciato dalla Società che gestisce gli scali di Catania e Comiso, preannuncia un potenziamento generale delle infrastrutture siciliane per la stagione invernale 2023/2024.

Il potenziamento dell’offerta di SAC è dovuto a quattro fattori: l’incremento del numero di operazioni della compagnia Ryanair di quasi il 25% rispetto allo scorso inverno (10.574 movimenti contro 8.438), l’aumento dei voli del vettore ungherese Wizz Air (4.526 movimenti contro 3.445, +31%), e delle due compagnie italiane ITA Airways (4.144 movimenti contro 3.662, +13%), e Aeroitalia.

La stessa Aeroitalia, che ha iniziato la sua attività solo alla fine della scorsa stagione con 49 movimenti, ha annunciato nelle prossime stagioni fino a 1.124 voli.

“Questi numeri testimoniano la volontà e l’impegno a rafforzare il ruolo di Catania come hub aeroportuale di rilevanza internazionale, sempre più innovativo e attento a soddisfare le attese e le necessità dei passeggeri” ha commentato Nico Torrisi, amministratore delegato SAC, “Nell’ultimo periodo, è emersa la necessità di ampliare l’utenza della Sicilia orientale, anche per assecondare l’andamento deciso della richiesta dei consumatori. Per venire incontro a queste esigenze, stiamo collaborando in maniera fattiva con le compagnie e con tutti gli attori del settore aeroportuale”.

Il comparto nazionale aumenterà le operazioni del 10% (con 17.698 movimenti contro 16.084) mentre nel settore internazionale l’incremento sarà del 54% (con 8.614 movimenti contro 5.590). È di particolare interesse il significativo aumento dei movimenti da Catania a Roma FCO, rotta fondamentale per lo scalo siciliano, con un ventaglio di offerta tra low-cost e business: Ryanair, Aeroitalia e ITA Airways opereranno 4.864 movimenti contro i 3.496 dell’anno scorso.

Anche per quanto riguardo le tratte su Milano Linate, si registra un aumento dei voli del 48%: saranno infatti 2.834 movimenti contro i 1.915 della scorsa Winter. Anche in questo caso, come per Roma, aumentano quindi di molto le possibilità per i passeggeri, grazie all’offerta delle due compagnie operanti sul city airport milanese – ITA Airways e Wizz Air- come scelta di orario e di tariffe.

In aumento del 6% i collegamenti con Bergamo Orio al Serio, con 978 movimenti contro 922. Il vettore spagnolo Volotea intensificherà le operazioni in misura più contenuta, passando da 522 a 606 movimenti, con un aumento del 16%.

Rimane sostanzialmente invariato l’operativo easyJet, con 2300 movimenti contro i 2284 della scorsa stagione. Il numero di destinazioni servite dall’aeroporto di Catania rimane invariato nel comparto nazionale, con 20 collegamenti operati con tutti i maggiori aeroporti: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lampedusa, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Pantelleria, Perugia, Pescara, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

Per quanto riguarda il comparto internazionale, l’aeroporto di Catania servirà 52 tratte, con un aumento di frequenze su destinazioni molto richieste come Tirana, Memmingen, Bucarest, Budapest, Parigi (con la novità dell’aeroporto di Beauvais mai collegato prima e ora servito da Wizz Air) Bruxelles, Cracovia, Amburgo (operata anche da Wizz Air) e Francoforte.

Restano invariate tutte le altre tratte: Abu Dhabi, Amsterdam, Barcellona, Berlino, Cairo, Casablanca, Colonia, Dubai, Dusseldorf, Eindhoven, Copenaghen, Ginevra, Istanbul, Jebel, Katowice, Cracovia, Londra Gatwick, Londra Luton, Londra Stansted, Lussemburgo, Luxor, Madrid, Malta, Manchester, Marsiglia, Lourdes, Monaco, Mulhouse, Parigi CDG, Parigi Orly, Praga, Riga, Siviglia, Sharm (ora operata anche da Wizz Air), Sofia, Stoccolma, Stoccarda, Tel Aviv, Tolosa, Varna, Varsavia, Zurigo, Vienna.