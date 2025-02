Aeroporto, Canessa Cerchi (Pd) a Telenord: "Continuità territoriale necessaria per il futuro di Genova e Liguria"

Ospite di Tgn Today a Telenord, Vittoria Canessa Cerchi, consigliere comunale Pd a Genova, di fronte alle domande del direttore Matteo Cantile e di Stefano Rissetto torna sulla sua proposta, votata all'unanimità in Sala Rossa, di inserire l'aeroporto di Genova nel regime giuridico di continuità territoriale. "Chiedo semplicemente un impegno istituzionale da parte del Comune di Genova, per collaborare con la Regione Liguria e far riconoscere la continuità territoriale all'aeroporto di Genova. Non è una novità, è un tema che è stato sollevato più volte. Recentemente, anche il presidente dell'aeroporto ha parlato di questa possibilità. Quello che ho fatto io è portare la questione all'attenzione del Consiglio Comunale e della Giunta, chiedendo loro di sforzarsi. Le parole sono importanti, ma bisogna anche agire concretamente, e sto già cercando di capire come portare avanti questa richiesta. La questione, naturalmente, è economica: bisogna trovare le coperture necessarie per rendere tutto questo possibile. Diverse iniziative sono già state fatte, ad esempio dal senatore Lorenzo Basso, e anche altri parlamentari del Pd stanno lavorando su indagini di mercato e rotte per la continuità territoriale".



La posizione di Lorenzo Basso - Le parole di Vittoria Canessa Cerchi si riferiscono a una nota di Lorenzo Basso, senatore Pd, vicepresidente commissione Trasporti del Senato. “Bene l’approvazione a larghissima maggioranza da parte del Consiglio Comunale di Genova della mozione per il riconoscimento della continuità territoriale per l’Aeroporto Cristoforo Colombo contro l’isolamento della Liguria. È una battaglia giusta, che dopo la richiesta trasversale espressa dal Consiglio comunale di Genova, deve trovare una risposta nelle istituzioni nazionali". Basso annuncia la presentazione di un disegno di legge per riconoscere la continuità territoriale per l’Aeroporto di Genova, equiparandolo ad altre realtà italiane che già beneficiano di questa misura. “Già nella XVII legislatura era stata denunciato la situazione critica dei collegamenti della Liguria. Poi è arrivato il crollo del Ponte Morandi. Il tributo di vite umane e sofferenza si è abbattuto in modo indelebile sulle vittime e sulle loro famiglie, ma la tragedia ha segnato anche la città di Genova e l’intero territorio ligure e tutto è cambiato. Oggi, a più di sei anni da quella tragedia, Genova e la Liguria continuano a soffrire un isolamento infrastrutturale che penalizza cittadini e imprese e mette a rischio l’intero sistema economico regionale".

“La rete autostradale ligure è un cantiere a cielo aperto, con lavori di manutenzione straordinaria che continueranno per molti anni, bloccando di fatto i collegamenti con il resto del Paese. È quindi indispensabile una strategia articolata che affianchi a risposte infrastrutturali di lungo periodo anche soluzioni immediate, capaci di mitigare l’isolamento nel quale la Liguria è stata relegata, sia dalla sua conformazione naturale sia da una gestione carente delle infrastrutture. Per questo, oggi più che mai, è indispensabile - conclude Basso - garantire ai liguri almeno un accesso equo al trasporto aereo, proprio come avviene in altre regioni italiane".

Possibilità di finanziamenti per l'Aeroporto di Genova - Canessa Cerchi puntualizza: "Mi sorprende che non si sia pensato di utilizzare parte del budget del decreto Genova, soprattutto quando eravamo in una fase di massimo isolamento della nostra regione e della nostra città. Questo avrebbe potuto essere un modo per stimolare la continuità territoriale e i voli dall'aeroporto, e anche per alleggerire le infrastrutture già sotto stress. La Liguria ha diritto a questo tipo di aiuti, soprattutto se mancano alternative o collegamenti con altre regioni. Ma, come sempre, bisogna trasformare le parole in fatti, e ora ci sono opportunità concrete, come la legge nazionale e l'inaugurazione della nuova aerostazione dell'aeroporto".

Riflessioni sul futuro dell'Aeroporto di Genova e del socio di mestiere - "Farei una distinzione sull’ingresso di un socio di mestiere. È quello che tutti ci auguriamo: un socio che sappia fare il bene dell’aeroporto, che lo gestisca in modo competente. Purtroppo, chi era socio di mestiere in passato non ha fatto bene il suo lavoro, e questo è un fatto che dobbiamo riconoscere. La Camera di Commercio ha fatto una scelta corretta acquistando le quote per sistemare la questione finanziaria dell’aeroporto, permettendogli di essere competitivo. Adesso la situazione è cambiata, e bisogna trovare un nuovo socio di mestiere che possa far crescere l’aeroporto, senza svenderlo.

La candidatura di Silvia Salis e la situazione del Pd - "Ammetto che non è stato un periodo facile per il nostro partito, il Partito Democratico, e non siamo riusciti a dare il meglio di noi stessi. Credo che non aver valorizzato fin dall’inizio i nostri candidati sia stato un errore. Ma ora abbiamo Silvia Salis, una persona estremamente competente, che conosco e apprezzo molto. È determinata, sa da dove viene, sa dove vuole arrivare, e ha la capacità di farlo. Naturalmente, come partito, dobbiamo riflettere su quanto successo. Le ferite ci sono, ma dobbiamo fare un'analisi sincera e onesta, e assumerci le nostre colpe. La scelta di un candidato civico, come Silvia, è positiva. Nonostante il nostro 30% elettorale, è una scelta che va apprezzata, perché il civismo porta sempre novità. Il PD ha sicuramente le sue responsabilità, ma ora puntiamo a vincere".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.