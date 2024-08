Addio a Sven-Goran Eriksson, i messaggi di cordoglio dal mondo della politica e dello sport

Mondo del calcio in lutto per la scomparsa a 76 anni di Sven-Goran Eriksson, morto questa mattina dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas. Tanti i messaggi da parte di personaggi dello sport e della politica.

"Addio a Sven-Göran Eriksson, un grande allenatore che ha saputo amare e valorizzare la nostra Genova. Un uomo che ha regalato emozioni indimenticabili ai tifosi della Sampdoria, dimostrando sempre un profondo rispetto per tutti i genovesi. Buon viaggio Mister" - scrive il sindaco di Genova Marco Bucci sui sociall.

Lunga e commossa la lettera della Sampdoria pubblicata sul proprio sito ufficiale:

La prima parola che ci viene in mente quando pensiamo a lui è dignità. Dignità sportiva, per la classe e il rispetto evidenziati in ogni occasione in oltre quarant’anni di carriera da allenatore. Dignità umana, per aver affrontato con coraggio e compostezza un avversario bastardo come il cancro che l’ha portato via a 76 anni.

Sven-Göran Eriksson non c’è più. Si è spento in Svezia, avvolto nell’affetto della sua famiglia e di chi gli ha voluto bene. Noi sampdoriani gliene abbiamo voluto tanto e lo scorso 5 maggio, a Marassi, abbiamo saputo dimostrarglielo come noi sappiamo. Un’occasione speciale, quella, per ribadire che possono passare il tempo e le stagioni ma chi per la Sampdoria ha messo il cuore non passerà mai.

Già perché Sven non ci lascia soltanto uno storico terzo posto, una Coppa Italia in bacheca o una finale di Coppa delle Coppe sfuggita sul più bello. Sven ci lascia emozioni, ricordi indelebili e – soprattutto – una grande eredità morale. Da gentiluomo prestato al calcio qual era. «Spero che mi ricorderete come un uomo positivo che cercava di fare tutto il possibile. Non dispiacetevi, sorridete».

Faremo proprio così. Sorrideremo sempre pensando a te, ai cinque anni con te in panchina, alle tue idee, alla tua classe e a quel pomeriggio dello scorso maggio vissuto insieme ai tuoi ragazzi di allora. «Prima della partita è stato bellissimo, stavo piangendo. Mi porterò dentro questi momenti per tutta la vita». Ecco, qualche lacrima, soltanto oggi, almeno oggi, concedila tu a noi. Ciao e grazie Sven, mister, gentiluomo e sampdoriano." - conclude la lettera

"Riposa in pace Sven Goran Eriksson"- scrive invece il Genoa con una foto in bianco e nero di Eriksson: da allenatore della Sampdoria, sfidò per ben 8 volte il Grifone nel derby della Lanterna

Scrive così Ilaria Cavo, deputata alla Camera della Lista Toti:

"Allenatore amato e stimato, ha lasciato un ricordo indelebile anche a Genova nei tifosi della Samp che hanno potuto salutarlo solo qualche mese fa. Eriksson ha dimostrato grande onestà e coraggio nell’affrontare la malattia incurabile che lo ha colpito. Il 21 agosto, in un documentario a lui dedicato, il suo lascito: “Prendetevi cura della vita e sorridete” Buon viaggio Sven.

"Riposa in pace grande Mister e persona straordinaria. Ti porterò sempre nel cuore. Grazie di tutto". - scrive sui social ALessandro Nesta, allenatore del Monza che ha avuto Eirksson come allenatore ai tempi della Lazio