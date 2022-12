Addio a Mario Andreoli, i messaggi di cordoglio

Si è spento a 94 anni Mario Andreoli, ideatore e costruttore dello storico presepe luminoso di Manarola. Tanti i messaggi di cordoglio per Andreoli, che ha regalato ai liguri negli anni uno spettacolo pieno di magia del Natale

Questo il messaggio da parte di Regione Liguria con le parole del presidente Giovanni Toti, che "esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Mario Andreoli. Punto di riferimento per la comunità di Manarola e di tutte le Cinque Terre, il signor Andreoli diede vita tanti anni fa al nucleo originario di quello che è stato consacrato, nel 2007, come il presepe più grande del mondo. Se oggi Manarola e la Liguria possono fregiarsi di questo importante riconoscimento è solo grazie al talento artistico e alla fantasia creativa di Andreoli, animatore di una gigantesca e meravigliosa opera d'arte en plein air che oggi conta oltre 300 statuine, realizzate con materiali di recupero e illuminate durante le feste, che trasformano la collina di Manarola in un magico scrigno di bellezza e cultura pensato per esaltare la tradizione religiosa e artigianale ligure".

Cordoglio ribadito anche dall'Ente parco nazionale delle Cinque Terre: "Ci lascia una figura di grande spessore umano, creatore di bellezza e di emozioni, un riferimento importante per la comunità e il racconto del paesaggio delle Cinque Terre, Patrimonio dell'Umanità, ai quali ha dedicato il più bel presepe del mondo" scrivono la presidente Donatella Bianchi a nome del Consiglio Direttivo, del direttore Patrizio Scarpellini e di tutti i dipendenti e collaboratori dell'Ente.

"Abbiamo appreso la triste notizia della scomparsa del nostro Mario Andreoli - conclude infine il Comune di Riomaggiore -. Ci stringiamo con affetto al dolore della famiglia e dei tanti amici. Mario ha rappresentato per noi un importante punto di riferimento, è stato capace ??di trasformare il suo sogno in un progetto di straordinario valore che ha unito tutta la comunità, diventando il simbolo delle Cinque Terre nel mondo. Ogni anno attendevamo insieme il momento dell'accesone del presepe e la sua emozione era la nostra. Essere al suo fianco è stato un onore e un privilegio e non dimenticheremo mai il suo spirito e la sua passione. Oggi il presepe avrà una nuova luce, quella di Mario che brillerà per sempre per la sua gente e per tutti coloro che gli hanno voluto bene".