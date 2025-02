Accadde oggi, nel 1999 il disastro del volo AZ1553 all'aeroporto di Genova

Incidente del volo AZ1553, il disastro aereo all’aeroporto di Genova del 1999

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Il 25 febbraio 1999 il volo AZ1553 perse il controllo e finì in mare

2️⃣ Quattro vittime, tra cui l’assistente di volo Alessandra Brugnolo

3️⃣ Il comandante fu condannato per omicidio colposo e privato della licenza

La notizia nel dettaglio

Il 25 febbraio 1999 il volo AZ1553, operato da Minerva Airlines per conto di Alitalia, partì da Cagliari con destinazione Genova. L’aereo, un Dornier 328 con 31 persone a bordo, perse il controllo durante l’atterraggio all’aeroporto Cristoforo Colombo e uscì di pista, finendo in mare. Quattro persone persero la vita, inclusa un’assistente di volo, mentre undici passeggeri rimasero feriti.

Dinamica dell’incidente - Il velivolo atterrò sulla pista 29 con un vento in coda di 15-18 nodi. Testimoni oculari riferirono di un atterraggio lungo con rimbalzi multipli, seguito da una virata a destra che portò lo schianto contro il muro di contenimento e il cedimento del carrello anteriore. Il velivolo finì in mare, spezzandosi e imbarcando acqua.

Operazioni di soccorso - I soccorsi intervennero rapidamente, raggiungendo il relitto in soli 70 secondi. Due passeggeri morirono sul colpo, mentre un altro perse la vita in ospedale. L’assistente di volo Alessandra Brugnolo aiutò i passeggeri a mettersi in salvo prima di annegare.

Indagine e responsabilità - L’incidente avvenne lo stesso giorno della creazione dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), che tuttavia non poté occuparsene. L’indagine dell’Ente nazionale per l'aviazione civile attribuì l’incidente a un errore del pilota. Secondo il rapporto, il comandante Alessandro Del Bono atterrò a una velocità eccessiva, non contrastò il vento laterale e non selezionò correttamente freni e comandi. Del Bono fu privato della licenza e condannato a 2 anni e 8 mesi per omicidio colposo.

Conseguenze legali - Nel 2002 la condanna fu confermata nonostante l’appello che suggeriva un possibile guasto tecnico agli inversori di spinta. L’aereo era già stato smantellato, rendendo impossibile accertare eventuali problemi meccanici.

Effetti sulla compagnia - Il Dornier 328 risultò danneggiato in modo irreparabile. Minerva Airlines cessò le operazioni nel 2003. Alitalia continuò a utilizzare il numero AZ1553 per la tratta Cagliari-Milano Malpensa fino al 2019, quando fu ritirato.

