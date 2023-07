A12, concluso il sopralluogo nella galleria dell'incendio. Toti: "Speriamo in un dissequestro nelle prossime ore". Riapertura possibile domani alle 14

“Auspichiamo che la magistratura ci comunichi nelle prossime ore il dissequestro della galleria. Siamo in costante contatto con Autostrade per l’Italia e attendiamo l’esito degli accertamenti svolti dai periti. Se non dovessero subentrare ulteriori esigenze, i tecnici di Autostrade sono già pronti ad entrare in modo da poter lavorare tutta la notte e consentire la riapertura di almeno una corsia verso Genova e due corsie verso Livorno nel più breve tempo possibile”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone in merito alla galleria Monte Giugo sull’autostrada A12, tra Recco e Genova Nervi, dove sono in corso gli accertamenti disposti dalla Procura che ne ha disposto il sequestro a seguito dell’incendio di un pullman avvenuto domenica sera.

“Già da questa sera, intanto – aggiungono Toti e Giampedrone - per alleviare i disagi legati alla mancata riapertura del tratto e allo scambio di carreggiata che sta determinando lunghe code, Regione ha concordato la sospensione di tutti i cantieri notturni e le eventuali chiusure previste sulle tratte autostradali di competenza di Aspi. Per quanto riguarda la viabilità ordinaria, è pronto anche un piano di protezione civile d’intesa con i Comuni e Anas per l’Aurelia e la strada della Fontanabuona, con la sospensione di tutti i cantieri e con la Protezione civile pronta a intervenire per dare supporto agli automobilisti in coda”.

Se dovesse arrivare il via libera, la riapertura parziale potrebbe essere possibile per domani alle 14, mentre per domenica si spera di poter riavere a disposizione le due corse per ogni senso di marcia.