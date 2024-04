A10, camion in fiamme tra San Bartolomeo al Mare e Imperia

Un camion e il suo carico (putrelle metalliche su listelli in legno) sono andati in fiamme sull'A10 stamani all'altezza del chilometro 102, tra il casello di San Bartolomeo al mare e quello di Imperia Est, in direzione Ventimiglia, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco col personale dell'Autofiori. L'autista, comunque, si era già fermato su una piazzola, sganciando la motrice dal cassone contenente il materiale e per questo motivo non è stato necessario interrompere il traffico stradale. I pompieri hanno spento le fiamme e raffreddato il carico con della schiuma.