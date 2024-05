A Scignoria! la passione per la Fiat500, la rinascita dei corzetti e la musica di Andrea Facco

La nuova puntata di Scignoria! fa rima con tradizioni: dalle 20.30 del 30 maggio, su Telenord e telenord.it, torna l'appuntamento con il professor Franco Bampi e l'allieva Carolina Barneri impegnata nel tentativo di imparare nel minor tempo possibile la lingua genovese.

Nel corso della serata innumerevoli contributi e focus come quelli legati al ritorno della sfilata delle Fiat500 tra le vie di Valpolcevera, la rinascita della famosa pasta d'entroterra, ossia i corzetti, ma anche dialoghi extra Liguria all'insegna della rubrica, avviata da Scignoria!, che fa parlare in dialetto i campioni dello sport. Stasera in onda l'ex ciclista, oggi produttore vitivinicolo, Marzio Bruseghin.

La musica sarà affidata ad Andrea Facco che propone note tra la genovesità e lo spirito irlandese, nazione in cui soggiorna per gran parte dell'anno. Tra le anticipazioni, pure, alcune immagini in onda mercoledì prossimo a Benvenuti in Liguria: trasferta tra Campoligure e Tiglieto, il paese degli artigiani dei cucchiai in legno.