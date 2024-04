A Piacenza Expo dal 18 al 20 Aprile 2024 la 5ª edizione del GIC-Giornate Italiane del Calcestruzzo

GIC-Giornate Italiane del Calcestruzzo/Italian Concrete Days, l’unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente alle macchine, alle a rezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione ma anche alla demolizione delle stru ure in cemento armato, al trasporto e al riciclaggio degli iner , alle pavimentazioni con nue e ai masse . Grandi sono le aspettative per questa nuova edizione del GIC, tenendo presenti i risultati riscontrati dalla manifestazione nell’Aprile 2022, un periodo ancora fortemente influenzato dalla paura di contagio dovuta al Covid. Sono stati , 234 gli espositori e oltre 5.000 i visitatori (sia italiani che esteri) della passata edizione, 8 i convegni organizza durante i suoi tre giorni di apertura e 27 i premi consegna agli operatori in occasione degli ICTA-Italian Concrete Technology Awards, un evento questo che ha sempre accompagnato la mostra piacen na. “Sebbene sia sempre molto cauto nelle mie previsioni” dichiara Fabio Potestà Dire ore della Mediapoint & Exhibi ons, organizzatrice del GIC “sono certo che questa 5ª edizione della fiera sarà ancora più grande ed internazionale delle preceden , e ciò anche perché sono sempre più numerosi gli operatori del comparto ad apprezzare la formula del nostro evento che garan sce conta estremamente qualifica con operatori sia italiani che esteri a fronte di invesmen assai più contenu rispe o alle fiere generaliste presen in Italia. La formula delle manifestazioni B2B proposta dalla nostra società, trova conferma dal con nuo e costante incremento dimensionale del GIS-Giornate Italiane del Sollevamento e dei Traspor Eccezionali, la cui 9ª edizione si terrà sempre a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre prossimi, evento al quale hanno già aderito oltre 400 espositori che consolidano il primato del GIS quale più grande fiera europea dello specifico comparto, un successo che ci conferma il fa o che si possono realizzare in Italia esposizioni di grande richiamo internazionale alle quali le aziende locali possono f inalmente giocare in casa, potendo mostrare agli operatori esteri le for ssime capacità innova ve del Made in Italy”. “Alla luce della forte richiesta di spazi esposi vi proveniente anche dagli operatori esteri, abbiamo deciso di iniziare la vendita degli stand con largo an cipo, riproponendo agli espositori della precedente edizione le medesime aree occupate nel 2022” con nua l’organizzatore “e fa piacere notare la notevole fidelizzazione delle imprese nostre clien che puntano sul GIC quale primario appuntamento f ieris co italiano per lo specifico se ore. Anche molte delle oltre 60 tra Associazioni di Categoria e Is tuzioni che da sempre sostengono il GIC, sono state conta ate per il rinnovo del proprio patrocinio e, tra quelle che ci hanno già riconfermato il loro sostegno, evidenziamo la ANEPLA-Associazione Nazionale Estra ori Produ ori Lapidei e Affini, che ci ha tempes vamente rinnovato la sua affiliazione, essendo il calcestruzzo composto per l’80% da iner ”. “Una delle novità del GIC 2024, sarà certamente la 1ª edizione degli IDRA-Italian Demoli on & Recycling Awards, durante la quale verranno premiate quelle imprese e quei professionis italiani che si saranno messi par colarmente in luce negli ul mi 18 mesi nello specifico se ore, così come l’organizzazione di un convegno dedicato alle gru edili, essendo queste principalmente u lizzate per il sollevamento del conglomerato cemen zio, ma anche di casseforme e di tu o il materiale necessario per la costruzione (ma anche la demolizione) delle stru ure in cemento armato. Il convegno sulle gru edili, si andrà ad aggiungere a quelli tradizionalmente organizza dalle varie Associazioni di categoria che hanno sempre sostenuto la mostra piacen na, e non mancherà anche quello dedicato alla costruzione e manutenzione delle piste aeroportuali ad uso sia civile che militare al quale hanno sempre partecipato i massimi esper del se ore appartenen al mondo universitario, alle società di ges one aeroportuale, nonché i più al rappresentan delle Autorità di ges one infrastru urale degli aeropor militari dell’Aeronau ca Militare e degli aeropor civili dell’ENAC”.