916,74 chilometri con una ricarica elettrica. Un nuovo record del Suv Ford Mustang con gomme Bridgestone

Webfleet, la soluzione Bridgestone per la gestione del parco veicoli riconosciuta a livello globale, ha infranto il titolo dei Guinness World Records per il viaggio più lungo di un’auto elettrica con una singola carica: 916,74 km (569,64 miglia). Il nuovo punto di riferimento per le prestazioni dei veicoli elettrici è stato raggiunto dai driver sponsorizzati da Webfleet Kevin Booker e Sam Clarke, supportati dal copilota Richard Parker di Webfleet, a bordo di un SUV Ford Mustang Mach-E, equipaggiato con pneumatici Bridgestone.

Il tentativo di record è stato meticolosamente documentato con filmati video, letture del contachilometri, GPS e dati sul livello della batteria verificati in modo indipendente da Webfleet.

Dotato di una batteria da 91 kWh e con un’autonomia WLTP di 600 km, il SUV Mach-E Premium Extended Range RWD Auto, con ruote da 18″ – selezionato per la sua tecnologia avanzata della batteria e il comfort di marcia per il conducente – ha superato le aspettative, con una media di 10,06 km per kilowattora (kWh) sulle strade pubbliche di Norfolk, Lincolnshire, Yorkshire, Nottinghamshire, Leicestershire e Cambridgeshire. Il viaggio, completato nell’arco di 24 ore, ha compreso un mix di strade urbane e rurali per emulare le condizioni di guida del mondo reale. I pneumatici Bridgestone erano visti come un elemento fondamentale per effettuare il tentativo di record mondiale, offrendo un chilometraggio eccezionale e una bassa resistenza al rotolamento.

“Questo record è il risultato del duro lavoro e della dedizione di tutte le persone coinvolte in questa impresa,” ha affermato Beverley Wise, Webfleet UKI Regional Director di Bridgestone Mobility Solutions.

“Questo risultato rappresenta una significativa pietra miliare nell’elettrificazione del trasporto stradale e dimostra il potenziale dei veicoli elettrici quando vengono supportati dalla progettazione innovativa dei pneumatici Bridgestone e dalla tecnologia avanzata di gestione della flotta.”

Booker ha sottolineato: “Battere questo record è stato un viaggio esaltante e una potente dimostrazione di ciò che i veicoli elettrici possono ottenere. È incredibile vedere fino a che punto siamo giunti in termini di tecnologia e di efficienza dei veicoli elettrici. Ci auguriamo che questo ispiri sempre più persone a prendere in considerazione i veicoli elettrici per i loro spostamenti quotidiani.”

Clarke ha aggiunto: “Guidare la Ford Mustang Mach-E per una tale distanza con una sola carica è stata un’esperienza straordinaria. Ciò è stato possibile grazie all’efficienza del veicolo e al supporto della tecnologia Webfleet.”

Clarke e Booker erano già i detentori di entrambi i record precedenti per il risparmio di carburante e il consumo di energia nei veicoli elettrici. Ora hanno accumulato rispettivamente cinque e due titoli Guinness World Records legati alla guida.

L’Automobile Association (AA) ha fornito il giudizio ufficiale e i servizi fondamentali di supporto per l’EV durante il tentativo di record.

Edmund King OBE, Presidente di AA, ha commentato: “Siamo lieti di aver supportato il conseguimento di questo incredibile risultato con le nostre esperte pattuglie e col team di supporto.

“I conducenti, insieme a Ford Mustang Mach-E, Bridgestone e Webfleet, hanno tutti utilizzato la loro esperienza per dimostrare che i veicoli elettrici possono andare molto più lontano di quanto si pensi. Tali sforzi sono importanti per dimostrare che gli EV possono rappresentare una parte importante della futura combinazione di trasporti.”