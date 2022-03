8 marzo, la mimosa di Telenord alle donne ucraine sfuggite dalla guerra

di Giorgia Fabiocchi

Padre Tarasenko: "Grazie per quello che fate ogni giorno per noi, siete la nostra voce"

Nella giornata internazionale della donna Telenord ha voluto donare alle donne ucraine una mimosa, in segno di vicinanza, in un momento drammatico e delicato come quello che sta vivendo la popolazione dell’Ucraina. Da un’idea dell’editore Massimiliano Monti, il direttore Giampiero Timossi e il vice direttore Matteo Angeli si sono recati alla chiesa di Santo Stefano per consegnare personalmente le mimose. Ed è proprio nella chiesa di Santo Stefano che le donne e i bambini ucraini stanno ricevendo aiuto e sostegno, dopo essere sfuggiti ai bombardamenti del loro Paese. E padre Vitaly Tarasenko ha voluto ringraziare personalmente il lavoro che la nostra emittente sta svolgendo per dare volti e parole al popolo ucraino.