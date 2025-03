Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia: immagini, emozioni e racconti visivi dal 12 al 18 maggio

La seconda edizione - Dopo il grande successo di pubblico ottenuto l'anno scorso in estate, torna il Festival Internazionale della Fotografia di Zoagli questa volta in primavera con un programma ancora più ricco grazie alle opere di eccezionali artisti che si potranno ammirare, oltre che tra la vie del paese, anche in due suggestive e meravigliose location di grande richiamo turistico come il Castello Canevaro e Villa Vicini.

La fotografia a Zoagli - "Faccio i complimenti agli organizzatori perché con questa manifestazione da una parte ci trasmettono tutta la loro passione per la fotografia, considerata giustamente l'ottava arte, e dall'altra promuovono Zoagli e quindi la Liguria con un evento davvero molto importante e interessante, spiega l'assessore regionale al turismo Luca Lombardi.

"Il borgo ligure si trasformerà in un punto di riferimento per la fotografia, ospitando mostre, workshop e incontri con grandi nomi del panorama nazionale. Dopo il successo dello scorso anno, il Festival cresce, coinvolgendo nuovi spazi espositivi come il Castello Canevaro e portando l’arte fotografica tra le vie di Zoagli. Vogliamo che questo evento sia non solo un’occasione per scoprire la fotografia, ma anche un’opportunità di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze. Il nostro obiettivo è creare un’esperienza culturale che metta in dialogo arte, paesaggio e comunità, consolidando il legame tra fotografia e Liguria. Siamo orgogliosi di accogliere fotografi di rilievo come Giovanni Zenoni, Mauro Boccali e Fabio Longaron, e di poter contare sul supporto dei nostri partner istituzionali e media partner. Invitiamo tutti a vivere con noi questa settimana dedicata all’immagine e alla narrazione visiva", dichiara il presidente dell'Associazione Festival Internazionale della Fotografia Giacomo Canale.

“Il Festival Internazionale della Fotografia rappresenta una splendida sinergia tra il Comune, l’Associazione e Villa Vicini, un progetto fortemente voluto dalla nostra amministrazione. Questo evento non solo arricchisce l’offerta culturale di Zoagli, ma diventa anche un’importante vetrina per il nostro territorio, valorizzandone la bellezza e l’identità attraverso la fotografia”, spiega il sindaco di Zoagli Fabio De Ponti.

