Vincenzo Nibali a "Scignoria!" in un derby siciliano-genovese ricordando la Sanremo e l'Appennino

Sarà un avvio di puntata davvero speciale quello di Scignoria!, che rappresenta la trasmissione del giovedì sera di Telenord, legata alla valorizzazione della lingua genovese e delle sue tradizioni.

Nell'ottica di un allargamento dei confini, con i dialetti che segnano la strada del Paese Italia, il format ligure sarà caratterizzato da uno straordinario campione del ciclismo internazionale come Vincenzo Nibali: l'ultimo vincitore azzurro del Tour de France. A lui non verrà chiesto di cimentarsi con il genovese, ma sarà un dialogo tra portatori della parlata di Genova come il professor Franco Bampi e lui, portabandiera del messinese.

L'occasione simpatica e unica sarà utile per tornare con la mente ai rapporti del grande sportivo con la Liguria: in primis per la sua vittoria alla Milano - Sanremo, ma anche per il trionfo al Giro dell'Appennino (nella foto la sua ultima apparizione nella discesa dei Giovi) di qualche stagione precedente quando la corsa d'entroterra arrivava ancora a Pontedecimo e non nel cuore di Genova.

Tutto tra siciliano e genovese.

Ulteriori temi di spunto e approfondimento saranno la presenza di Massimo Morini dei Buio Pesto che ufficializzerà la messa in rete di Radio Liguria, altro strumento dedicato alla musica regionale, ora, accessibile a tutti con migliaia di canzoni legate a questa terra nonchè ai suoi interpreti.

Nella seconda parte di serata grande evidenza ai temi di agricoltura e allevamento con la parte musicale affidata a un grande chitarrista che ha scelto la terra come prosecuzione di vita. Tra le storie raccontate in trasmissione, pure, quella di uno speciale calzolaio di Sassello che guarda al futuro attraverso uno dei mestieri più antichi e nobili dell'artigianato.