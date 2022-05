Vince Genova, Lorenza Rosso: “Per Dello Strologo gli omosessuali sono figurine. Un’affermazione vergognosa"

di Redazione

"Un’affermazione vergognosa che fa cadere la maschera del candidato fasullo dei diritti civili a senso unico"

Lorenza Rosso, attuale assessore alla famiglia del Comune di Genova, e candidata con Vince Genova, accende la polemica elettorale. “Per il candidato sindaco Dello Strologo gli omosessuali, gli attivisti per i diritti gay sono solo ‘figurine’. Un’affermazione vergognosa che fa cadere la maschera del candidato fasullo dei diritti civili a senso unico: altro che allargare gli orizzonti come sbandiera sui cartelloni elettorali, se, alla resa dei fatti, anche gli omosessuali sono bravi se stanno con lui e cattivi se si candidano con chi non la pensa come lui.

Ci aspettiamo che a Monica, a cui diamo piena solidarietà, arrivino le scuse ufficiali da parte del candidato delle sinistre”.





Seguono alle affermazioni di Lorenza Rosso anche quelle di Federica Sanguineti candidata per Genova Domani: “Il candidato Dello Strologo ha avuto l’occasione per scusarsi pubblicamente con Monica ma non l’ha fatto: una scelta evidentemente ponderata, un doppio schiaffo alla dignità di una persona e con lei di tutti coloro che sono impegnati nella società civile nella difesa dei diritti. Auspicavamo un ravvedimento operoso da parte del candidato pseudoprogressista e invece abbiamo assistito alla solita lezioncina fuori dal mondo. In conclusione: Dello Strologo non nega ma anzi conferma di aver definito figurina l’attivista Lgbt, rea di essersi candidata a sostegno di Bucci”.



“Il candidato sindaco Dello Strologo definisce ‘figurina’ una candidata della comunità Lgbt perché ha scelto di schierarsi con il centrodestra. La solita storia ritrita: se stai con loro sei figo e progressista, altrimenti sei una ‘figurina’. La solita democrazia a senso unico di una sinistra radical chic e salottiera che a parole si dice inclusiva, ma poi nei fatti si dimostra discriminatoria e anti democratica. L’espressione ‘figurina’ lede la dignità di persona, di donna e di rappresentante della comunità”. Lo dice in una nota Francesca Corso, consigliere comunale della Lega e presidente Commissione Pari Opportunità.



"Quasi scontato - si legge nella nota della lista Toti Liguria - accordare la nostra solidarietà agli attivisti Lgtb in appoggio al Sindaco Bucci: il candidato sindaco si è qualificato da solo, portando con sé quella visione di una sinistra falsamente votata al rispetto ed all’uguaglianza, che si riempie la bocca di frasi fatte, ma – fuori dagli schemi – dimostra la propria natura opportunista. Forse fa male perdere il sostegno di chi, fino a ieri, veniva sempre considerato di sinistra? Il mondo è diverso, in equilibrio, evoluto e la sinistra resta chiusa nella propria visione d’immobilismo, anche mentale".