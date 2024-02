Vialli, prima della morte l'ultimo messaggio a Lippi: "Sei il mio messia, non ti dimenticherò"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Marcello Lippi è stato protagonista negli studi di Che Tempo Che Fa, programma condotto da Fabio Fazio, per presentare il film autobiografico "Adesso vinco io - Marcello Lippi" in cui si racconta la storia del tecnico viareggino, da calciatore capitano della Sampdoria anni Settanta, da allenatore vincitore della Champions con la Juve e campione del mondo in Nazionale.

Ma il pezzo forte della serata è stato un videomessaggio di Gianluca Vialli, registrato poco prima della scomparsa, avvenuta nella tarda serata del 5 gennaio dello scorso anno al Marsden Hospital di Londra.

Nel messaggio Vialli parla a cuore aperto, struggente in particolare è il saluto finale: "Ciao ragazzi come va, mi dispiace non essere con voi a festeggiare, ma sono con voi con lo spirito. E' un po' che non ci vediamo ma il filo che ci unisce è sempre lo stesso. Abbiamo condiviso tante cose insieme, vi ho fatto vincere una Champions. Vi abbraccio tutti con tantissimo affetto, abbraccio soprattutto il mio messia e non ti dimenticherò mai, spero che anche tu non ti dimentichi di me".