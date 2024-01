Vialli, il ricordo di Marchegiani: "Mi insegnò a rialzarmi dopo gli errori"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Luca Vialli mi insegnò a rialzarmi dopo gli errori, in particolare in una partita di qualificazione della Nazionale nel 1994 in cui giocai molto male. E poi è stato anche un esempio nella gestione del post carriera".

A raccontarlo a Telenord è stato Luca Marchegiani, ex portiere, commentatore televisivo e collega di Vialli in tv. Ecco la video testimonianza di Marchegiani prima dell'inizio dello spettacolo "My name is Luca, ballata per Vialli" andato in scena al teatro Carlo Felice di Genova.