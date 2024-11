Via dell'Amore, lavori in corso per riaprire al pubblico entro Natale

Riaprire al pubblico entro Natale: è questo l'obiettivo del Comune di Riomaggiore e della struttura commissariale della Regione Liguria al termine della prima fase di verifiche tecniche sulla Via dell'Amore, dopo il distacco di detriti e rocce determinato nelle scorse settimane dal maltempo, con il danneggiamento di una barriera paramassi e della galleria sottostante, colpita da un masso.

La dinamica - I due episodi, avvenuti nella stessa area e collegati tra loro, si sono verificati durante le allerte meteo, quando la Via dell'Amore è comunque chiusa ai visitatori per garantire sempre la sicurezza. Nel corso delle verifiche tecniche sono stati effettuati i rilievi lungo la parete della falesia ed è stato analizzato il punto della galleria danneggiato per il suo ripristino. Martedì prossimo, 5 novembre, è previsto un ulteriore breefing tra la struttura commissariale regionale e il Comune per arrivare a una quantificazione delle attività da svolgere e dei relativi costi, che, in pieno accordo tra i due soggetti istituzionali, saranno coperti con gli introiti dei biglietti venduti nei primi mesi di riapertura del sentiero a picco sul mare.





Obiettivi e risorse - "L'obiettivo condiviso è quello di poter riaprire il sentiero entro Natale, per poter garantire le visite in uno dei periodi più suggestivi dell'anno, con le Cinque Terre illuminate per le festività - affermano il commissario e assessore regionale alla Difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone e il sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia -. Durante le verifiche tecniche effettuate fino ad oggi è anche emersa la necessità di procedere con ulteriori disgaggi prima di effettuare il rinforzo della parete e il ripristino della rete danneggiata con un intervento che sarà ancora più robusto di quello già realizzato per la riapertura del sentiero. Ringraziamo le ditte che si sono messe immediatamente a disposizione per i lavori, finanziati con gli introiti dei biglietti acquistati dai visitatori da agosto a oggi: si conferma l'importanza di poter utilizzare quelle risorse per le indispensabili manutenzioni e la gestione del sentiero".