Incursori, consegnati i brevetti al Comsubin: presente il ministro della Difesa Crosetto

Alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto, autorità civili e militari, si è svolta la cerimonia di consegna dei brevetti del 75º corso incursori presso il Comsubin, il Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori "Teseo Tesei". Un momento di grande rilevanza per uno dei reparti d'élite della Marina Militare italiana, che comprende il "Gruppo Operativo Subacquei" e il "Gruppo Operativo Incursori".

Un'eccellenza italiana - Comsubin è riconosciuto a livello internazionale come centro di formazione per incursori e subacquei d'élite. La cerimonia, simbolo di impegno e competenza, è stata un'occasione per celebrare il contributo delle forze speciali italiane.

Presenze significative - Durante l’evento, il presidente del consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari, ha sottolineato l’importanza di questa giornata per il territorio e per l’intero Paese. “Un momento di orgoglio per la Liguria e l’Italia intera”, ha dichiarato, esprimendo apprezzamento per la dedizione e il coraggio dimostrati dagli incursori. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’onorevole Maria Grazia Frijia, cresciuta all’interno di questa caserma come figlia di un incursore, che ha accolto gli ospiti.

Un simbolo di eccellenza e sacrificio - La cerimonia, che si è tenuta nella storica sede di La Spezia, ha sottolineato il ruolo fondamentale delle forze speciali italiane nella difesa e nella protezione degli interessi nazionali. Il ministro Crosetto ha elogiato i neo-brevettati, rappresentanti del massimo livello di preparazione militare.

